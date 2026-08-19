Qué ver en Netflix: la nueva serie que llega a la plataforma y promete ser un éxito mundial

Zoe Kazan tiene un vínculo familiar con la historia

La conexión de Zoe Kazan con Al este del Edén también tiene una dimensión personal. Su abuelo fue Elia Kazan, el reconocido cineasta que dirigió la adaptación cinematográfica de la novela estrenada en 1955 y protagonizada por James Dean.

Zoe Kazan recordó que aquella película no intentó abarcar toda la extensión de la novela. La adaptación cinematográfica se concentró en una parte de la historia y desarrolló su propio enfoque narrativo.

Ese antecedente llevó a la guionista y productora a mirar la obra de Steinbeck desde otra perspectiva. En lugar de concentrarse únicamente en un tramo de la historia, decidió explorar el universo más amplio que construyó el escritor.

La decisión será clave en una serie de siete episodios. El formato permitirá recorrer distintas generaciones y desarrollar con mayor profundidad las relaciones entre las familias Trask y Hamilton.

Florence Pugh interpretará al personaje principal de la serie

Uno de los grandes focos de Al este del Edén estará puesto en Florence Pugh y su interpretación de Cathy Ames.

Kazan no ocultó que tenía una actriz en mente desde el principio. Según explicó, no contempló alternativas: "No tenía un plan B", aseguró.

La creadora fue todavía más directa al explicar su elección: "No tenía a nadie más que creyera que sería igual de buena. Ella es la persona ideal para interpretar a Cathy".

La elección adquirió mayor importancia una vez que la serie comenzó su producción. Kazan convivió durante cinco meses con el trabajo de Pugh en el set y destacó su relación con la cámara.

"Su dominio de la cámara es incomparable", afirmó. La creadora incluso utilizó una definición contundente para describir a la actriz: "No uso esta palabra a la ligera: creo que es una genia".

También destacó el nivel de compromiso de la intérprete: "Veo lo mucho que se esfuerza y lo importante que es para ella, pero no hay una preparación o un proceso evidente, al menos para mí".

Cuándo se estrena Al este del Edén en Netflix

Netflix estrenará Al este del Edén el 1 de octubre. La plataforma presentará los siete episodios de esta adaptación escrita y producida por Zoe Kazan, con Florence Pugh al frente del reparto.

La producción adaptará la novela de John Steinbeck con una mirada centrada en su dimensión generacional y en los conflictos que atraviesan a sus personajes.

El lanzamiento pondrá nuevamente en primer plano una historia publicada en 1952 y convertida con el paso del tiempo en una de las obras más reconocidas de Steinbeck.

Avance oficial de Al este del Edén en Netflix