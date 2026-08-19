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Qué ver en Netflix: la nueva serie que llega a la plataforma y promete ser un éxito mundial

Al este del Edén llegará a Netflix con Florence Pugh como protagonista y una nueva mirada a la novela épica de John Steinbeck.

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Qué ver en Netflix: la nueva serie que llega a la plataforma y promete ser un éxito mundial. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la nueva serie que llega a la plataforma y promete ser un éxito mundial. (Foto: Archivo)

Décadas después, Al este del Edén (East of Eden) volverá a poner esa ambición en el centro de una nueva adaptación que llegará a Netflix el 1 de octubre. La serie, escrita y producida por Zoe Kazan, buscará trasladar al siglo XXI una historia marcada por los secretos familiares, las herencias emocionales y el peso que una generación puede dejar sobre la siguiente.

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La producción contará con un elenco encabezado por Florence Pugh, quien interpretará a Cathy Ames, uno de los personajes más enigmáticos de la novela. Junto a ella estarán Mike Faist, Christopher Abbott y Ciarán Hinds, entre otros integrantes de un elenco que dará forma a las familias Trask y Hamilton.

De qué trata Al este del Edén en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Esta interpretación moderna de la obra maestra de Steinbeck explora la historia de la familia Trask a lo largo de sus distintas generaciones, enfocándose en su memorable antiheroína, Cathy Ames, a quien Florence Pugh da vida".

La nueva miniserie tendrá siete episodios y recuperará la dimensión generacional de la obra original. La historia se desarrollará en torno a varias familias que se establecen en el valle de Salinas, California, mientras sus decisiones, conflictos y secretos irán atravesando el paso del tiempo.

Zoe Kazan tiene un vínculo familiar con la historia

La conexión de Zoe Kazan con Al este del Edén también tiene una dimensión personal. Su abuelo fue Elia Kazan, el reconocido cineasta que dirigió la adaptación cinematográfica de la novela estrenada en 1955 y protagonizada por James Dean.

Zoe Kazan recordó que aquella película no intentó abarcar toda la extensión de la novela. La adaptación cinematográfica se concentró en una parte de la historia y desarrolló su propio enfoque narrativo.

Ese antecedente llevó a la guionista y productora a mirar la obra de Steinbeck desde otra perspectiva. En lugar de concentrarse únicamente en un tramo de la historia, decidió explorar el universo más amplio que construyó el escritor.

La decisión será clave en una serie de siete episodios. El formato permitirá recorrer distintas generaciones y desarrollar con mayor profundidad las relaciones entre las familias Trask y Hamilton.

Florence Pugh interpretará al personaje principal de la serie

Uno de los grandes focos de Al este del Edén estará puesto en Florence Pugh y su interpretación de Cathy Ames.

Kazan no ocultó que tenía una actriz en mente desde el principio. Según explicó, no contempló alternativas: "No tenía un plan B", aseguró.

La creadora fue todavía más directa al explicar su elección: "No tenía a nadie más que creyera que sería igual de buena. Ella es la persona ideal para interpretar a Cathy".

La elección adquirió mayor importancia una vez que la serie comenzó su producción. Kazan convivió durante cinco meses con el trabajo de Pugh en el set y destacó su relación con la cámara.

"Su dominio de la cámara es incomparable", afirmó. La creadora incluso utilizó una definición contundente para describir a la actriz: "No uso esta palabra a la ligera: creo que es una genia".

También destacó el nivel de compromiso de la intérprete: "Veo lo mucho que se esfuerza y lo importante que es para ella, pero no hay una preparación o un proceso evidente, al menos para mí".

Cuándo se estrena Al este del Edén en Netflix

Netflix estrenará Al este del Edén el 1 de octubre. La plataforma presentará los siete episodios de esta adaptación escrita y producida por Zoe Kazan, con Florence Pugh al frente del reparto.

La producción adaptará la novela de John Steinbeck con una mirada centrada en su dimensión generacional y en los conflictos que atraviesan a sus personajes.

El lanzamiento pondrá nuevamente en primer plano una historia publicada en 1952 y convertida con el paso del tiempo en una de las obras más reconocidas de Steinbeck.

Avance oficial de Al este del Edén en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: Al este del Edén, una miniserie de siete episodios con Florence Pugh como protagonista.
  • Adaptación de novela: La producción reimagina la obra de John Steinbeck centrada en secretos familiares y el legado generacional.
  • Zoe Kazan: La creadora, nieta del director de la versión cinematográfica, busca una mirada más amplia de la historia original.
Resumen generado por Thinkindot AI
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