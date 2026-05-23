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A seis años de su muerte

La hija de Sergio Denis recordó entre lágrimas cómo se enteró del accidente de su padre

Bárbara Hoffmann habló a corazón abierto sobre el profundo dolor que le provocó el momento en que se enteró del grave accidente que sufrió su padre, Sergio Denis, un episodio que terminaría marcando el desenlace más triste para el artista tras meses de internación.

23 may 2026, 22:08
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La hija de Sergio Denis recordó entre lágrimas cómo se enteró del accidente del músico: Prendí la tele...
La hija de Sergio Denis recordó entre lágrimas cómo se enteró del accidente del músico: Prendí la tele...

La hija de Sergio Denis recordó entre lágrimas cómo se enteró del accidente del músico: "Prendí la tele..."

Bárbara Hoffmann recordó con profunda emoción cómo vivió el momento en que recibió la noticia de la muerte de su padre, Sergio Denis, luego de los 14 meses de internación que atravesó tras el grave accidente que sufrió durante un show.

Fue el 11 de marzo de 2019 cuando el músico cayó del escenario del Teatro Mercedes de Tucumán. A poco más de seis años de su fallecimiento, en una entrevista con Secretos Verdaderos (América TV), su hija relató el profundo impacto que significó atravesar ese momento tras un largo período marcado por la incertidumbre, la angustia y la esperanza de una posible recuperación.

Me llamó Emilio, tecladista de toda la vida de papá, y cuando me enteré dije: ‘Se cayó, se habrá enredado con un cable’. Estaba anticoagulado; pensé que los golpes y hematomas, cuando una persona está así, son mayores que los que le pueden pasar a otra persona”, confesó conmovida.

Prendí la tele y decían que papá se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. No entendía nada… ¿cómo alguien que va a trabajar a un escenario termina en coma?, expresó con profundo dolor al recordar el dramático accidente que sufrió su padre.

Además, también se refirió a las irregularidades y deficiencias que, según aseguró, presentaba el lugar donde ocurrió el accidente: Papá cayó en un foso que se usaba antes para las orquestas, de tres metros y medio. El abogado, quien está a cargo de la causa, dice que el teatro no estaba habilitado para funcionar en esa situación. La pasarela por la que se ve que papá camina no está habilitada. Desde el día uno entendimos que fue una negligencia de parte del teatro, y la gente de ahí se manejó con total impunidad”.

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Cómo fue la muerte de Sergio Denis

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis sufrió un grave accidente durante un show en el Teatro Mercedes de San Miguel de Tucumán. Mientras interpretaba una de sus canciones, el cantante cayó desde el escenario hacia un foso de aproximadamente tres metros de profundidad que estaba ubicado frente a la tarima.

Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, donde permaneció internado en estado crítico durante varios meses. Más adelante, y luego de presentar algunas mejoras, fue derivado a la clínica integral de rehabilitación ALCLA, en el barrio porteño de Núñez, donde continuó con su tratamiento neurológico y motriz.

Durante más de 14 meses, su estado de salud mantuvo en vilo a familiares, colegas y fanáticos de todo el país. Aunque en distintos momentos hubo señales alentadoras, el cuadro siguió siendo muy delicado y su familia acompañó de cerca cada etapa del proceso.

Finalmente, Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020, a los 71 años. Sus restos fueron despedidos en una ceremonia íntima y luego trasladados al cementerio Parque de la Gloria, ubicado en la localidad bonaerense de Longchamps, donde descansan actualmente.

Sergio Denis

     

 

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