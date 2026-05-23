La hija de Sergio Denis recordó entre lágrimas cómo se enteró del accidente de su padre

Además, también se refirió a las irregularidades y deficiencias que, según aseguró, presentaba el lugar donde ocurrió el accidente: “Papá cayó en un foso que se usaba antes para las orquestas, de tres metros y medio. El abogado, quien está a cargo de la causa, dice que el teatro no estaba habilitado para funcionar en esa situación. La pasarela por la que se ve que papá camina no está habilitada. Desde el día uno entendimos que fue una negligencia de parte del teatro, y la gente de ahí se manejó con total impunidad”.

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Cómo fue la muerte de Sergio Denis

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis sufrió un grave accidente durante un show en el Teatro Mercedes de San Miguel de Tucumán. Mientras interpretaba una de sus canciones, el cantante cayó desde el escenario hacia un foso de aproximadamente tres metros de profundidad que estaba ubicado frente a la tarima.

Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, donde permaneció internado en estado crítico durante varios meses. Más adelante, y luego de presentar algunas mejoras, fue derivado a la clínica integral de rehabilitación ALCLA, en el barrio porteño de Núñez, donde continuó con su tratamiento neurológico y motriz.

Durante más de 14 meses, su estado de salud mantuvo en vilo a familiares, colegas y fanáticos de todo el país. Aunque en distintos momentos hubo señales alentadoras, el cuadro siguió siendo muy delicado y su familia acompañó de cerca cada etapa del proceso.

Finalmente, Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020, a los 71 años. Sus restos fueron despedidos en una ceremonia íntima y luego trasladados al cementerio Parque de la Gloria, ubicado en la localidad bonaerense de Longchamps, donde descansan actualmente.