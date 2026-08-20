Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en pocos días

Ada, interpretada por Tuba Büyüküstün, es una cirujana exitosa. Al comienzo de la historia se muestra escéptica frente a las prácticas esotéricas y a las alternativas de sanación que aparecen en el camino de una de sus amigas.

Sevgi, interpretada por Boncuk Yilmaz, es abogada. Su vida cambió cuando recibió un diagnóstico de cáncer. A partir de ese momento decidió explorar otros métodos de sanación, una elección que generó dudas, preguntas y tensiones entre quienes la rodeaban.

Leyla, a quien interpreta Seda Bakan, es una mujer casada y madre de un hijo. Su vida parecía seguir un camino estable, pero la situación de Sevgi volvió a reunir a las tres amigas alrededor de una experiencia que terminaría transformándolas.

La ficción mezcló, desde su estreno, drama, romance, amistad y espiritualidad. Ese cruce le permitió construir una identidad propia dentro del catálogo y conectar con espectadores interesados en historias centradas en los vínculos personales.

Ocho nuevos capítulos que marcaron el comienzo del final

La tercera temporada de Mi otra yo llegó el 24 de junio con ocho capítulos. La nueva entrega fue anunciada como la última de la serie y llevó la historia hacia el cierre de los conflictos emocionales que habían acompañado a Ada, Sevgi y Leyla desde el comienzo.

Los episodios retomaron los acontecimientos después de un importante salto en el tiempo.

Ese cambio resultó fundamental para comprender el punto en el que se encuentra cada personaje. Las protagonistas ya no son exactamente las mismas mujeres que comenzaron aquella primera experiencia. Las decisiones que tomaron tuvieron consecuencias. Sus relaciones cambiaron. Y las situaciones vividas dejaron marcas que seguirán presentes.

La nueva temporada mostró a las tres amigas en una etapa diferente. Ada, Sevgi y Leyla volvieron a encontrarse con cuestiones que parecían pendientes y con experiencias que todavía requerían una respuesta.

El cierre de la ficción profundizó precisamente en esos conflictos. La amistad volvió a ocupar un lugar central, pero también lo hicieron las decisiones individuales y la necesidad de que cada una encuentre su propio camino.

Amor, búsqueda personal y vínculos familiares en una misma historia

Desde su estreno en 2022, Mi otra yo propuso una combinación de temas que explican buena parte de su identidad.

Por un lado está el amor y las relaciones sentimentales. Por otro, la amistad que une a las protagonistas. A eso se suma la búsqueda personal y el intento de comprender cómo determinados acontecimientos del pasado continúan influyendo en el presente.

La serie utilizó esos elementos para acompañar la transformación de sus personajes. Ada, Sevgi y Leyla emprendieron caminos diferentes, pero todas terminaron enfrentándose a preguntas relacionadas con su identidad, sus decisiones y sus relaciones.

La tercera temporada profundizó en esa línea al mostrar a las protagonistas después de un salto temporal. El paso de los años no resolvió automáticamente sus conflictos. Al contrario, abrió nuevas situaciones y dejó claro que todavía quedaban historias por vivir.

Tráiler oficial de Mi otra yo, temporada 3 en Netflix