En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tremendo

Aseguró que se cayó en la calle, presentó una demanda millonaria pero la descubrieron y le salió mal

Dijo que se cayó en la calle, demandó por una cifra millonaria y terminó mal: la Justicia encontró un detalle en su contra. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Aseguró que se cayó en la calle, presentó una demanda millonaria pero la descubrieron y le salió mal

Una caída en la vía pública terminó en los tribunales y con un resultado muy distinto al que esperaba la mujer que inició el reclamo. Había denunciado que una rejilla sobresaliente en una acera le había provocado un fuerte accidente, asegurado que había sufrido múltiples lesiones y reclamado una indemnización al municipio. Sin embargo, cuando llegó el momento de probar qué había ocurrido, apareció el principal problema de su demanda: nadie había visto la caída.

Leé también La guerra mundial por las papas fritas: tres países pelean por confirmar quién las inventó
Imagen generada con IA con fines ilustrativos

El caso fue analizado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Lomas de Zamora, que finalmente rechazó el reclamo indemnizatorio presentado contra la municipalidad.

Según consta en el expediente, el accidente denunciado ocurrió el 2 de enero de 2016, alrededor de las 11.30. La mujer, que actualmente tiene 74 años, sostuvo que mientras caminaba por la vía pública tropezó con una rejilla que sobresalía de la acera y cayó violentamente al suelo.

De acuerdo con su relato, no logró amortiguar el golpe con las manos y sufrió una herida cortante en la frente, lesiones en el rostro y las rodillas, traumatismos en piezas dentarias y una rectificación de la columna cervical. También señaló que fue asistida por personal policial y trasladada posteriormente a un hospital de la zona, donde recibió atención médica y puntos de sutura.

Con esa historia como base, inició una demanda contra el municipio y reclamó 303.400 pesos por distintos conceptos: daño físico, daño estético, daño psicológico, tratamiento futuro, daño moral y gastos médicos. También solicitó la actualización del monto y planteó cuestiones vinculadas con la normativa monetaria vigente al momento del reclamo.

Para intentar respaldar su versión, la mujer presentó certificados médicos, fotografías de sus lesiones y del lugar donde supuestamente se había producido el accidente, informes odontológicos, radiografías y distintos peritajes. También aportó testimonios de personas que podían referirse a lo sucedido.

Y ahí apareció el dato que terminó siendo determinante. Los testigos no habían visto la caída.

Según surge del fallo, las personas citadas a declarar conocieron lo ocurrido después del supuesto accidente y a partir del relato que les había hecho la propia demandante. Ninguna se encontraba en el lugar en el momento exacto en que, según la mujer, se produjo el tropiezo.

Para la Justicia, esa circunstancia fue fundamental porque los testimonios no permitían confirmar de manera directa cómo había ocurrido la caída, dónde exactamente había sucedido ni cuál había sido la mecánica del accidente.

El problema no estaba necesariamente en demostrar que la mujer había sufrido lesiones. De hecho, los informes médicos incorporados al expediente permitieron acreditar que había recibido atención y que presentaba distintos daños. Pero, para que prosperara una demanda contra el Estado municipal, no alcanzaba con demostrar que existían lesiones.

Había que probar también que esas lesiones habían sido provocadas por el desperfecto denunciado en la vía pública y que existía una responsabilidad concreta de la municipalidad.

El peritaje médico agregó otro elemento. El profesional consideró que las lesiones descriptas podían ser compatibles con el mecanismo relatado por la mujer, aunque no descartó que pudieran haber tenido otras causas. Además, al momento del examen no encontró una incapacidad física mensurable.

En cuanto al aspecto psicológico, el informe señaló la existencia de un elevado temor a sufrir lesiones y recomendó tratamiento psicoterapéutico individual. El perito estableció una incapacidad parcial del 10 por ciento vinculada con el episodio denunciado.

Pero esos informes tampoco alcanzaron para resolver el punto central: la prueba no logró demostrar de manera suficiente que el accidente hubiera ocurrido de la forma relatada ni que la responsabilidad fuera municipal.

La defensa del municipio había cuestionado justamente ese aspecto. Sostuvo que las fotografías presentadas no permitían identificar con precisión el lugar del supuesto accidente ni comprobar cuál era el estado de la rejilla en la fecha en que habría ocurrido la caída.

También planteó que, si el desperfecto hubiera tenido las características denunciadas, podrían haber existido reclamos o denuncias de otros vecinos.

Al analizar todas las pruebas, la jueza recordó que quien reclama una indemnización debe acreditar los elementos necesarios para que exista responsabilidad: el hecho, el daño, el vínculo causal entre ambos y la imputabilidad jurídica correspondiente.

En este caso, el tribunal consideró que la documentación médica permitía comprobar la existencia de lesiones, pero no resolvía la cuestión principal. No había una prueba directa que demostrara que la mujer efectivamente había caído por la rejilla señalada ni que ese supuesto desperfecto hubiera sido la causa de los daños.

Los testimonios tampoco pudieron llenar ese vacío porque, tal como quedó asentado en la sentencia, quienes declararon no habían presenciado el accidente y solo conocían lo ocurrido por lo que la propia reclamante les había contado posteriormente.

Así, la causa terminó teniendo una particularidad: había pruebas de las lesiones, pero no pruebas suficientes sobre el accidente que supuestamente las había provocado.

La Justicia entendió que no alcanzaba con el relato de la mujer ni con acreditar que había recibido atención médica. Para responsabilizar al municipio era necesario demostrar con precisión el hecho y establecer el nexo entre la supuesta falla de la vía pública y los daños reclamados.

Por ese motivo, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Lomas de Zamora rechazó la demanda indemnizatoria.

La resolución también estableció las costas a cargo de la parte reclamante, aunque mantuvo el beneficio de litigar sin gastos que había sido concedido previamente.

En pocas palabras

  • Caída en la calle: Mujer demandó al municipio por $303.400 por supuestas lesiones.
  • Falta de pruebas: Testigos no vieron la caída; Justicia no pudo vincular las lesiones a la rejilla.
  • Fallo judicial: Jueza rechazó la demanda al no poder acreditarse la responsabilidad municipal en el accidente.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?
Cómo identificar a una persona "tóxica": 5 señales de la cara que pueden delatarla
"La muerte de Robin Hood" llega a los cines y Hugh Jackman brilla con una interpretación impactante

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar