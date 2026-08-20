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Caso Loan: el estremecedor testimonio del chofer de la ambulancia que escuchó a un niño pedir socorro

Abundio Escobar declaró en el juicio por la desaparición del menor y aseguró que escuchó “gritos desesperados” de una criatura. También contó que vio dos veces la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez.

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La familia de Loan espera novedades del menor. (Foto: Agencia NA)

La familia de Loan espera novedades del menor. (Foto: Agencia NA)

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un testimonio clave. Abundio Escobar, el chofer de ambulancia que aseguró haber escuchado gritos de un niño pidiendo ayuda, declaró ante el tribunal y aportó nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

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Escobar fue el único testigo que declaró durante la audiencia desarrollada en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Ante los jueces, sostuvo que aquel día vio en dos oportunidades la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, dos de los principales acusados en la causa.

Según su relato, alrededor de las 11.30 observó que la camioneta del matrimonio se dirigía hacia la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan. Más tarde, cerca de las 14, volvió a verla circular por la zona.

Sin embargo, el momento más impactante de su declaración estuvo relacionado con lo que aseguró haber escuchado durante la tarde. Escobar relató que entre las 17 y las 17.15 escuchó un sonido que llamó inmediatamente su atención. Según explicó durante el juicio, se trataba de “gritos desesperados”, motivo por el cual decidió salir para comprobar si había alguna persona cerca que necesitara ayuda.

El estremecedor testimonio del chofer de la ambulancia que escuchó a un niño pedir socorro. (Foto: archivo)

El estremecedor testimonio del chofer de la ambulancia que escuchó a un niño pedir socorro. (Foto: archivo)

Al ser interrogado por una de las defensas sobre las características de esos sonidos, el chofer dio más precisiones. “Los gritos parecían de una criatura, como si le hubieran tapado la boca”, aseguró.

El testimonio adquiere relevancia porque ubica esos supuestos pedidos de auxilio durante la misma jornada en la que desapareció Loan, cuando ya se había iniciado la búsqueda del chico. Escobar había afirmado anteriormente que escuchó dos gritos que interpretó como provenientes de un niño y en los que habría distinguido un pedido de “socorro”.

Qué dijo sobre la camioneta de Caillava y Pérez

Otro punto central de la declaración estuvo vinculado con la Ford Ranger perteneciente a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. El ambulanciero afirmó haber observado el vehículo en dos momentos diferentes durante el 13 de junio de 2024: primero, alrededor de las 11.30, cuando se dirigía hacia la vivienda de la abuela Catalina, y nuevamente cerca de las 14.

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Durante su testimonio, Escobar también aseguró que vio a Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina Peña y otro de los acusados, antes de que ingresara al monte para participar de la búsqueda de Loan. Los dichos del testigo serán analizados junto con el resto de las pruebas incorporadas al debate para intentar reconstruir los movimientos de los acusados durante las horas posteriores a la última vez que el chico fue visto.

Reprogramaron la declaración del abuelo de Lucio Dupuy

Durante la jornada también estaba prevista la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el nene asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa.

Dupuy, quien encabeza una asociación creada en memoria de su nieto, finalmente no declaró este jueves. Su testimonio fue reprogramado para realizarse de manera presencial. Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina y dirigirse posteriormente hacia un naranjal.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. (Foto: archivo)

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. (Foto: archivo)

Por la presunta sustracción y ocultamiento del chico están acusados María Victoria Caillava; Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Además, otras diez personas están imputadas en expedientes vinculados con el supuesto desvío de la investigación y delitos como usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio continúa con la declaración de testigos y el análisis de las pruebas reunidas para determinar qué ocurrió con Loan después de que fuera visto por última vez en el naranjal.

En pocas palabras

  • Testimonio clave: Chofer de ambulancia escuchó gritos de un niño pidiendo socorro.
  • Sospechosos implicados: Se declaró sobre la presencia de la camioneta de los acusados Caillava y Pérez.
  • Diligencias judiciales: Avance del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con declaración de testigos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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