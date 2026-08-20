Caso Loan: el estremecedor testimonio del chofer de la ambulancia que escuchó a un niño pedir socorro

El estremecedor testimonio del chofer de la ambulancia que escuchó a un niño pedir socorro. (Foto: archivo)

Al ser interrogado por una de las defensas sobre las características de esos sonidos, el chofer dio más precisiones. “Los gritos parecían de una criatura, como si le hubieran tapado la boca”, aseguró.

El testimonio adquiere relevancia porque ubica esos supuestos pedidos de auxilio durante la misma jornada en la que desapareció Loan, cuando ya se había iniciado la búsqueda del chico. Escobar había afirmado anteriormente que escuchó dos gritos que interpretó como provenientes de un niño y en los que habría distinguido un pedido de “socorro”.

Qué dijo sobre la camioneta de Caillava y Pérez

Otro punto central de la declaración estuvo vinculado con la Ford Ranger perteneciente a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. El ambulanciero afirmó haber observado el vehículo en dos momentos diferentes durante el 13 de junio de 2024: primero, alrededor de las 11.30, cuando se dirigía hacia la vivienda de la abuela Catalina, y nuevamente cerca de las 14.

Juicio por Loan: un perito confirmó que los perros detectaron el olor del niño en los autos de Caillava y Pérez (Clarín)

Durante su testimonio, Escobar también aseguró que vio a Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina Peña y otro de los acusados, antes de que ingresara al monte para participar de la búsqueda de Loan. Los dichos del testigo serán analizados junto con el resto de las pruebas incorporadas al debate para intentar reconstruir los movimientos de los acusados durante las horas posteriores a la última vez que el chico fue visto.

Reprogramaron la declaración del abuelo de Lucio Dupuy

Durante la jornada también estaba prevista la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el nene asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa.

Dupuy, quien encabeza una asociación creada en memoria de su nieto, finalmente no declaró este jueves. Su testimonio fue reprogramado para realizarse de manera presencial. Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina y dirigirse posteriormente hacia un naranjal.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. (Foto: archivo)

Por la presunta sustracción y ocultamiento del chico están acusados María Victoria Caillava; Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Además, otras diez personas están imputadas en expedientes vinculados con el supuesto desvío de la investigación y delitos como usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El juicio continúa con la declaración de testigos y el análisis de las pruebas reunidas para determinar qué ocurrió con Loan después de que fuera visto por última vez en el naranjal.