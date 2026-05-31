Se conoció una dolorosa noticia sobre la causa judicial por la muerte de Sergio Denis: "Sorprende..."

-Sergio Denis-

Qué pasó con la causa judicial de Sergio Denis

Pablo Layus dio detalles sobre la causa judicial vinculada a la muerte de Sergio Denis y sorprendió al revelar una situación que generó indignación en el entorno del cantante. Según explicó, el expediente habría quedado definitivamente cerrado luego de una serie de inconsistencias y demoras vinculadas a los plazos procesales, algo que tomó por sorpresa tanto a la familia como a los abogados que seguían de cerca el caso.

"La causa se cerró. Ya no tienen posibilidad alguna de llevarla a una instancia superior a la propia Justicia tucumana", comenzó diciendo el periodista.

Además, siguió su relato con un dato inesperado: "Pero el dato concreto, y lo que más sorprende a la familia y a los abogados de Sergio Denis en Buenos Aires, es que hasta hace unos días sostenían que iban a apelar cualquier decisión adversa. Estaban esperando la resolución de la Corte Suprema de Tucumán, sabiendo que probablemente sería denegada, pero entendían que eso les permitiría avanzar hacia una instancia superior".

"Resulta que esa resolución se conoció el 11 de diciembre del año pasado. Al día siguiente, el 12 de diciembre, los abogados de Tucumán les comunicaron lo que había resuelto la Corte Suprema provincial. Nadie le comunicó a la familia. Pasaron los cinco días que tenían para elevar la causa a una instancia superior y, como no se hizo, la causa se cerró", detalló, generando sorpresa en el estudio.