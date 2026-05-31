A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Los detalles

Se conoció una dolorosa noticia sobre la causa judicial por la muerte de Sergio Denis: "Sorprende..."

En Secretos Verdaderos dieron a conocer una novedad sobre la investigación por la muerte de Sergio Denis. La información cayó como un balde de agua fría para sus familiares, que durante años mantuvieron viva la búsqueda de justicia por el trágico accidente ocurrido en Tucumán.

31 may 2026, 00:23
Banner seguínos en google Primicias Ya
Se conoció una dolorosa noticia sobre la causa judicial por la muerte de Sergio Denis: Sorprende...
Se conoció una dolorosa noticia sobre la causa judicial por la muerte de Sergio Denis: Sorprende...
Se conoció una dolorosa noticia sobre la causa judicial por la muerte de Sergio Denis: "Sorprende..."

En Secretos Verdaderos (América TV) revelaron que la causa judicial vinculada a la muerte de Sergio Denis llegó a su etapa final, a más de seis años del accidente que sufrió durante un show en Tucumán.

La tragedia ocurrió el 11 de marzo de 2019, durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa. Mientras interpretaba la canción “Te llamo para despedirme”, el cantante caminó por una pasarela ubicada en el escenario y cayó al foso de orquesta, que tenía varios metros de profundidad y no contaba con una protección visible en ese sector. El momento quedó registrado por espectadores y generó una enorme conmoción.

Leé también

La hija de Sergio Denis recordó entre lágrimas cómo se enteró del accidente de su padre

La hija de Sergio Denis recordó entre lágrimas cómo se enteró del accidente del músico: Prendí la tele...

Producto de la caída, sufrió gravísimas lesiones en la cabeza y el tórax, además de múltiples fracturas y un severo traumatismo craneal. Fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla de Tucumán y, semanas más tarde, derivado a Buenos Aires para continuar con su recuperación. Sin embargo, nunca logró recuperarse completamente y falleció el 15 de mayo de 2020, más de un año después del accidente.

A partir de lo ocurrido, se inició una causa judicial para determinar si existieron responsabilidades por parte de las autoridades del teatro y de quienes tenían a cargo la seguridad del lugar. La investigación puso el foco especialmente en las condiciones del escenario y del foso donde cayó el artista. Incluso se realizaron pericias y allanamientos para analizar la estructura del teatro.

-Sergio Denis-

Qué pasó con la causa judicial de Sergio Denis

Pablo Layus dio detalles sobre la causa judicial vinculada a la muerte de Sergio Denis y sorprendió al revelar una situación que generó indignación en el entorno del cantante. Según explicó, el expediente habría quedado definitivamente cerrado luego de una serie de inconsistencias y demoras vinculadas a los plazos procesales, algo que tomó por sorpresa tanto a la familia como a los abogados que seguían de cerca el caso.

"La causa se cerró. Ya no tienen posibilidad alguna de llevarla a una instancia superior a la propia Justicia tucumana", comenzó diciendo el periodista.

Además, siguió su relato con un dato inesperado: "Pero el dato concreto, y lo que más sorprende a la familia y a los abogados de Sergio Denis en Buenos Aires, es que hasta hace unos días sostenían que iban a apelar cualquier decisión adversa. Estaban esperando la resolución de la Corte Suprema de Tucumán, sabiendo que probablemente sería denegada, pero entendían que eso les permitiría avanzar hacia una instancia superior".

"Resulta que esa resolución se conoció el 11 de diciembre del año pasado. Al día siguiente, el 12 de diciembre, los abogados de Tucumán les comunicaron lo que había resuelto la Corte Suprema provincial. Nadie le comunicó a la familia. Pasaron los cinco días que tenían para elevar la causa a una instancia superior y, como no se hizo, la causa se cerró", detalló, generando sorpresa en el estudio.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sergio Denis

Lo más visto