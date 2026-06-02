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Cómo fue el trágico accidente de un guía y una turista uruguaya que conmociona a Tierra del Fuego

Una llamada de emergencia de una madre puso en marcha un mecanismo de alerta. Una patrulla salió a buscar a dos personas en el glaciar Vinciguerra. La forma en que los hallaron sugiere la manera en la que murieron.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Cómo fue que muerieron dos montañistas en un glaciar de Ushuaia. (Foto: A24.com)

Cómo fue que muerieron dos montañistas en un glaciar de Ushuaia. (Foto: A24.com)

El llamado a la Policía alertó sobre un grave problema en la montaña. Una desesperada búsqueda de dos personas se inició luego de que la de mamá de un guía turístico de montaña alertara a las autoridades sobre la falta de noticias de ambos excursionistas. Según relató la mujer a las autoridades, su hijo, Emiliano Feido, y Abril Melina Marino Pereira no regresaron de una expedición en el glaciar Vinciguerra en Tierra del Fuego.

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Emiliano era argentino y guía turístico de profesión. La joven de 25 años era una turista uruguaya. Lamentablemente, la patrulla que se puso en camino ante el aviso, los encontró muertos a ambos. Fueron hallados sin vida en la zona superior del glaciar Vinciguerra, tras un intenso operativo de búsqueda desplegado por la Comisión de Auxilio.

Según la información preliminar, los rescatistas localizaron los cuerpos en una zona de alta complejidad técnica caracterizada por pendientes pronunciadas, hielo y cambios repentinos en las condiciones climáticas. Si bien todavía no existe una confirmación oficial sobre la mecánica del accidente, se presume que ambos habrían sufrido una violenta caída.

La Comisión de Auxilio continuaba trabajando en el operativo de extracción de los cuerpos. Debido a las dificultades que presenta el terreno, estaba previsto realizar el traslado con apoyo aéreo durante la mañana.

La noticia provocó una profunda conmoción en la comunidad de montaña de Ushuaia, donde Feida era ampliamente conocido por su trayectoria profesional. Las autoridades avanzan ahora con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas de la tragedia.

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El operativo de búsqueda se transformó en uno de recuperación de los cuerpos cuando ambos fueron hallados en la parte superior del glaciar fueguino. El lugar sugiere, en primera instancia, que sufrieron un accidente y se desbarrancaron.

El accidente que terminó en una tragedia

La comunidad de montaña de Tierra del Fuego atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte quien era un reconocido guía de montaña. justamente esa idoneidad es lo que sorprende en el desenlace trágico. Era uno de los guías habituales de los viajes turísticos al glaciar Vinciguerra, uno de los destinos naturales más visitados de la provincia.

Sin embargo, algo sucedió que les terminó costando la vida. En un primer análisis creen que tal vez, por hacer un descenso complejo, resbalaron por una parte del glaciar y los golpes fueron tan duros que no pudieron salvarse.

Los cuerpos fueron hallados este martes por integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia luego de un intenso operativo de búsqueda, al no regresar de la salida programada al glaciar ubicado al norte de la capital fueguina. La madre del experimentado guía fue la primera en llamar a los servicios de emergencia.

La preocupación comenzó cuando se perdió contacto con ambos y no regresaron en el horario previsto. Ante la denuncia, la Comisión de Auxilio activó un operativo de rastreo en una zona caracterizada por su difícil acceso, fuertes pendientes y sectores cubiertos de hielo.

glaciar de Tierra del Fuego
El glaciar Vinciguerra, lugar de la tragedia de dos montañista. (foto: Gentileza EO)

El glaciar Vinciguerra, lugar de la tragedia de dos montañista. (foto: Gentileza EO)

Tras varias horas de búsqueda, los rescatistas lograron localizar los cuerpos en la parte superior del glaciar Vinciguerra. De acuerdo con la información preliminar, la principal hipótesis es que habrían sufrido una caída en un sector de alta complejidad técnica. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no difundieron detalles oficiales sobre la mecánica exacta del accidente.

Quiénes eran las víctimas

Feida era un experimentado guía de montaña nacido y criado en Ushuaia, muy conocido dentro de la comunidad de trekking y actividades de alta montaña del Fin del Mundo. Con años de experiencia en excursiones por los principales circuitos fueguinos, era considerado un profesional habituado a los exigentes terrenos de la cordillera austral.

Por su parte, Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, era una turista uruguaya que visitaba Tierra del Fuego atraída por los paisajes naturales de la región. Había participado de la excursión al glaciar Vinciguerra junto a Feida y así sucedió el trágico accidente que ahora es investigado por las autoridades.

El glaciar Vinciguerra es uno de los circuitos más populares para quienes visitan Ushuaia. El recorrido conduce hasta una laguna de origen glaciar y ofrece vistas panorámicas de la cordillera fueguina.

Sin embargo, especialistas y guías locales advierten que se trata de un ambiente de montaña que requiere experiencia, preparación física y equipamiento adecuado, especialmente en sectores donde predominan el hielo, las grietas y las pendientes pronunciadas.

Roberto Adrián Maidana
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