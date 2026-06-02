Cómo fue el trágico accidente de un guía y una turista uruguaya que conmociona a Tierra del Fuego

La noticia provocó una profunda conmoción en la comunidad de montaña de Ushuaia, donde Feida era ampliamente conocido por su trayectoria profesional. Las autoridades avanzan ahora con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas de la tragedia.

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El operativo de búsqueda se transformó en uno de recuperación de los cuerpos cuando ambos fueron hallados en la parte superior del glaciar fueguino. El lugar sugiere, en primera instancia, que sufrieron un accidente y se desbarrancaron.

El accidente que terminó en una tragedia

La comunidad de montaña de Tierra del Fuego atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte quien era un reconocido guía de montaña. justamente esa idoneidad es lo que sorprende en el desenlace trágico. Era uno de los guías habituales de los viajes turísticos al glaciar Vinciguerra, uno de los destinos naturales más visitados de la provincia.

Sin embargo, algo sucedió que les terminó costando la vida. En un primer análisis creen que tal vez, por hacer un descenso complejo, resbalaron por una parte del glaciar y los golpes fueron tan duros que no pudieron salvarse.

Los cuerpos fueron hallados este martes por integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia luego de un intenso operativo de búsqueda, al no regresar de la salida programada al glaciar ubicado al norte de la capital fueguina. La madre del experimentado guía fue la primera en llamar a los servicios de emergencia.

La preocupación comenzó cuando se perdió contacto con ambos y no regresaron en el horario previsto. Ante la denuncia, la Comisión de Auxilio activó un operativo de rastreo en una zona caracterizada por su difícil acceso, fuertes pendientes y sectores cubiertos de hielo.

glaciar de Tierra del Fuego El glaciar Vinciguerra, lugar de la tragedia de dos montañista. (foto: Gentileza EO)

Tras varias horas de búsqueda, los rescatistas lograron localizar los cuerpos en la parte superior del glaciar Vinciguerra. De acuerdo con la información preliminar, la principal hipótesis es que habrían sufrido una caída en un sector de alta complejidad técnica. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no difundieron detalles oficiales sobre la mecánica exacta del accidente.

Quiénes eran las víctimas

Feida era un experimentado guía de montaña nacido y criado en Ushuaia, muy conocido dentro de la comunidad de trekking y actividades de alta montaña del Fin del Mundo. Con años de experiencia en excursiones por los principales circuitos fueguinos, era considerado un profesional habituado a los exigentes terrenos de la cordillera austral.

Por su parte, Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, era una turista uruguaya que visitaba Tierra del Fuego atraída por los paisajes naturales de la región. Había participado de la excursión al glaciar Vinciguerra junto a Feida y así sucedió el trágico accidente que ahora es investigado por las autoridades.

El glaciar Vinciguerra es uno de los circuitos más populares para quienes visitan Ushuaia. El recorrido conduce hasta una laguna de origen glaciar y ofrece vistas panorámicas de la cordillera fueguina.

Sin embargo, especialistas y guías locales advierten que se trata de un ambiente de montaña que requiere experiencia, preparación física y equipamiento adecuado, especialmente en sectores donde predominan el hielo, las grietas y las pendientes pronunciadas.