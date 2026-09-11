El Gobierno relanzó la Base Naval Integrada en Ushuaia junto a las Fuerzas Armadas y el gobernador de Tierra del Fuego

El canciller también confirmó que los representantes del gobierno nacional en esta visita tuvieron "un encuentro con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza" y destacó que el gobierno de la provincia, que es un otro signo político opositor al nacional, "en junio nos acompañó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, en donde Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas".

En ese marco, Quirno ratificó este viernes que "la decisión del presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave para devolver a la Argentina al lugar de liderazgo como actor central en el escenario global".

Junto al ministro de Defensa, @TGCarlosPresti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación.



Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto… pic.twitter.com/B5q8MJ5CfQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 11, 2026

El funcionario finalizó el mensaje con las siglas con que suele celebrar sus logros el presidente Milei: "TMAP" que traducidas significan "Todo marcha acorde al plan".

La visita de las autoridades nacionales a la base se produjo en medio de la escalada de los cruces diplomáticos impulsados por Milei para que Gran Bretaña se siente a discutir diplomáticamente la soberanía sobre las Malvinas.

La inversión para el desarrollo del proyecto le insumirá al Estado una inversión del orden de los U$$200.000 millones. De ese monto, el Gobierno la semana pasada actualizó una partida del Presupuesto Nacional 2026 de U$$112.000 millones para reactivar las obras.

La avanzada del gobierno nacional se enmarca, además, en un clima de insistentes reclamos de Argentina a dos semanas de que el presidente Javier Milei participe, entre el 23 y 24 de septiembre de la Asamblea Anual de la ONU, donde tiene previsto insistir en el reclamo por la soberanía, y presentar las pruebas sobre la explotación ilegal de recursos por parte de empresas que el oficialismo denunció y sancionó.

Tal como informó A24.com esta semana, en medio del clima de tensión por el reclamo de soberanía, Milei decidió suspender su viaje a Londres y no se realizaría la anunciada Argentina Week, un evento organizado por el Gobierno nacional con empresarios para buscar inversiones en ese país.

La reunión del Gobierno nacional con Melella

El canciller Quirno y el ministro Presti, viajaron hoy a la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde mantuvieron una reunión con el gobernador Gustavo Melella y recorrieron el predio destinado a la Base Naval Integrada.

A las 10, Quirno y Presti arribaron a Ushuaia y se trasladaron a la sede de la Gobernación, donde mantuvieron un encuentro con Melella.

Durante la reunión, abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa.

Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina en la que se presentó el proyecto y se detallaron sus principales características.

La Base Naval Integrada está proyectada como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida. La iniciativa contempla además funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región.

Durante la visita, Quirno y Presti recorrieron las instalaciones y atendieron a los medios de comunicación locales. A las 16:00, los funcionarios emprendieron el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, informaron desde la Casa Rosada.