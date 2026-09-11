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El Gobierno relanzó la Base Naval Integrada en Ushuaia junto a las Fuerzas Armadas y el gobernador de Tierra del Fuego

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron las instalaciones de la Base Naval Integrada en Ushuaia, en el marco de la nueva política anunciada por Milei en defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas. Cumbre con el gobernador Melella y las Fuerzas Armadas.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El Canciller Pablo Quirno junto al ministro de Defensa

El Canciller Pablo Quirno junto al ministro de Defensa, Carlos Presti y los jefes de las Fuerzas Armadas, relanzaron este viernes las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia. Foto: Cancillería.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron este viernes el predio donde se construirá la Base Naval Integrada de Ushuaia, anunciada por el presidente Javier Milei, en el marco de la nueva política en defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas y el espacio circundante del Atlántico Sur.

Leé también Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Ushuaia
El presidente presentó por cadena nacional un paquete de medidas que buscarán aumentar las penalidades para las empresas que operen en el archipiélago. (Foto: Presidencia)

En medio de un estricto hermetismo, hubo una cumbre con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas.

Según informó en su cuenta oficial en X el canciller Quirno, este viernes "junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación".

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien tiene a su cargo el nuevo sistema de política exterior que incluye Tierra del Fuego, provincia a la que pertenece Malvinas, relató cómo fue la recorrida por las obras donde se construye la base, con financiamiento del Estado nacional: "Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto de esta magnitud", señaló Quirno.

El canciller también confirmó que los representantes del gobierno nacional en esta visita tuvieron "un encuentro con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza" y destacó que el gobierno de la provincia, que es un otro signo político opositor al nacional, "en junio nos acompañó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, en donde Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas".

En ese marco, Quirno ratificó este viernes que "la decisión del presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave para devolver a la Argentina al lugar de liderazgo como actor central en el escenario global".

El funcionario finalizó el mensaje con las siglas con que suele celebrar sus logros el presidente Milei: "TMAP" que traducidas significan "Todo marcha acorde al plan".

La visita de las autoridades nacionales a la base se produjo en medio de la escalada de los cruces diplomáticos impulsados por Milei para que Gran Bretaña se siente a discutir diplomáticamente la soberanía sobre las Malvinas.

La inversión para el desarrollo del proyecto le insumirá al Estado una inversión del orden de los U$$200.000 millones. De ese monto, el Gobierno la semana pasada actualizó una partida del Presupuesto Nacional 2026 de U$$112.000 millones para reactivar las obras.

La avanzada del gobierno nacional se enmarca, además, en un clima de insistentes reclamos de Argentina a dos semanas de que el presidente Javier Milei participe, entre el 23 y 24 de septiembre de la Asamblea Anual de la ONU, donde tiene previsto insistir en el reclamo por la soberanía, y presentar las pruebas sobre la explotación ilegal de recursos por parte de empresas que el oficialismo denunció y sancionó.

Tal como informó A24.com esta semana, en medio del clima de tensión por el reclamo de soberanía, Milei decidió suspender su viaje a Londres y no se realizaría la anunciada Argentina Week, un evento organizado por el Gobierno nacional con empresarios para buscar inversiones en ese país.

La reunión del Gobierno nacional con Melella

El canciller Quirno y el ministro Presti, viajaron hoy a la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde mantuvieron una reunión con el gobernador Gustavo Melella y recorrieron el predio destinado a la Base Naval Integrada.

A las 10, Quirno y Presti arribaron a Ushuaia y se trasladaron a la sede de la Gobernación, donde mantuvieron un encuentro con Melella.

Durante la reunión, abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa.

Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina en la que se presentó el proyecto y se detallaron sus principales características.

La Base Naval Integrada está proyectada como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida. La iniciativa contempla además funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región.

Durante la visita, Quirno y Presti recorrieron las instalaciones y atendieron a los medios de comunicación locales. A las 16:00, los funcionarios emprendieron el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, informaron desde la Casa Rosada.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Gobierno relanza la Base Naval Integrada en Ushuaia con presencia del canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti.
  • Se busca defender la soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, en coordinación con el gobernador de Tierra del Fuego.
  • La iniciativa se enmarca en la política exterior de Javier Milei y el reclamo argentino ante la ONU.
Resumen generado por Thinkindot AI
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