La tajante respuesta de Tierra del Fuego ante la versión de que el brote de hantavirus del crucero comenzó en Ushuaia

hantavirus-precaución Juan Petrina, sostuvo que son “prácticamente nulas” las posibilidades de que el contagio se haya originado en la provincia.

La clave del basural

Las autoridades nacionales habían evaluado la posibilidad de que el contagio de hantavirus se hubiera producido en un basural a cielo abierto ubicado en el acceso a Ushuaia. Ante esa sospecha, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso el envío de especialistas del Instituto Malbrán para capturar y analizar roedores en la zona.

Sin embargo, desde la cartera sanitaria provincial remarcaron que la cepa Andes no solo se transmite por roedores, sino que también puede propagarse de persona a persona, lo que permitiría explicar la difusión del virus dentro de la embarcación tras la aparición de los primeros síntomas en los pacientes iniciales.

“Lamentablemente el buque salió de acá, pero es claro que no es Ushuaia el lugar que tiene que ser apuntado”, afirmó Petrina, y sostuvo que la situación sanitaria de la provincia se mantiene bajo control.

En ese marco, el funcionario planteó como hipótesis la posibilidad de que el contagio de hantavirus se haya producido en Chile o en otras provincias argentinas y sostuvo que la pareja que sufrió los primeros contagios antes de morir estuvieron en zonas en las que sí hay brotes. En febrero en la zona intermedia de Chile; desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en una zona donde circula la cepa Andes”.

Y agregó: "Personalmente creo que estamos en una campaña de desprestigio del destino, todo esto suma a esa vorágine. Hemos hablado acerca de la prácticamente nula posibilidad de que el contagio yaya sido acá, y sin embargo se siguen cargando las tintas sobre Ushuaia, cuando no le corresponde".

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por el denominado “ratón colilargo” y se encuentra extendida en la región patagónica. El contagio puede producirse por inhalación de partículas presentes en el aire contaminado por orina o heces del roedor, por contacto directo, por mordeduras e incluso de persona a persona.

Se trata de una patología que genera preocupación debido a su alta tasa de mortalidad cuando no se trata a tiempo. Además, al no contar con vacuna, la detección temprana resulta clave para su abordaje y tratamiento oportuno.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó en un comunicado oficial que "está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el océano Atlántico".

El director de la OMS en Europa, Hans Kluge, informó que el riesgo de infección por hantavirus sigue siendo bajo para la población general, a pesar de un posible brote a bordo de un crucero en el Atlántico.