Quirno sobre la construcción de la base naval en Tierra del Fuego: "Argentina lo necesita hace muchísimo tiempo"

"Es una base naval de apoyo logístico, no es una base bélica", aclaró Quirno y amplió que "tiene un fin estratégico muy particular que tiene que ver con la defensa nacional". "Se llama Base Naval Integrada Ushuaia y va a haber presencia militar porque son ellos quienes se encargan de la logística y el cuidado de nuestro mar argentino", acotó.

"Argentina está en una posición como nunca de defender sus intereses producto de su posicionamiento estratégico a nivel mundial", manifestó y señaló, en línea con lo expuesto por el presidente Milei, que a partir de las sanciones promovidas por el paquete de medidas anuncias, "las empresas van a tener que decidir si apostar por un lugar donde están haciendo actividades ilegales en un territorio diputado o si vienen a un país con mayor posibilidad de ganancias con previsibilidad y reglas claras".

Respecto a dichas sanciones, Quirno adelantó que contemplan "un aumento de las penas" y "poder utilizar el juicio en ausencia para condenar a las operadoras" y también contra "todo aquel que le provea asistencia, ayuda y servicios". El canciller precisó que con la publicación del decreto reglamentario se conocerán los detalles.

Sobre la creación del Consejo Nacional de Seguridad, también mencionado por Milei en cadena nacional, Quirno aseguró que ese espacio "va a determinar la política de seguridad nacional, fronteras hacia afuera" para definir cómo mejor defendemos los intereses de los argentinos".

El apoyo del exterior

En cuanto a las manifestaciones públicas del presidente Donald Trump, quien puso en duda el apoyo al Reino Unido en la disputa por la soberanía por Malvinas, Quirno señaló que "cuando el presidente Trump pone esto sobre la mesa creo que también está diciendo la importancia que tiene Argentina en el mapa mundial".

"Llegó el momento de apoyarnos, además de declaratoriamente de manera efectiva", indicó el canciller sobre las naciones que han apoyado históricamente a la nación en su reclamo soberano.

Además, el funcionario confió que también hubo contactos "con el gobierno de Israel porque una de las operadoras en Malvinas es israelí", en alusión a la empresa Navitas Petroleum, operadora de Sea Lion, y socia de la compañía británica Rockhopper Exploration en ese proyecto. "Estamos esperando el apoyo de Israel que está en conocimiento de la situación hace unos meses", comentó.