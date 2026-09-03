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Quirno sobre la construcción de la base naval en Tierra del Fuego: "Argentina lo necesita hace muchísimo tiempo"

El canciller aseguró que la Argentina está tomando “acciones concretas” frente al avance británico sobre la explotación de recursos naturales en las islas. Además, destacó que la instalación naval “es algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo”.

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Pablo Quirno habló en A24 después de la cadena nacional de Javier Milei. (Foto: captura).

Pablo Quirno habló en A24 después de la cadena nacional de Javier Milei. (Foto: captura).

Tras el mensaje del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno aseguró que Argentina "está tomando acciones concretas" ante el "peligro" del avance del Reino Unido en la "explotación de recursos naturales" en las islas Malvinas. Sobre la creación de una base naval en Ushuaia, anunciado también por el mandatario, indicó: "Es algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo".

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Kast respaldó el reclamo de soberania de Argentina en las islas Malvinas. (Foto: archivo).

"Es un mensaje sumamente importante donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía en las islas Malvinas. La explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, como lo que está tratando de hacer de manera unilateral el Reino Unido, nos lleva a nosotros a tomar una serie de medidas que están totalmente integradas en lo que es el gobierno nacional", explicó Quirno en el programa WiFi de A24 tras la cadena nacional de Milei.

"No podemos permitir que una decisión unilateral que está en contra de una resolución de las Naciones Unidas, mientras está en disputa la soberanía siga avanzando", remarcó Quirno que detalló que hacer el anuncio le llevó al Gobierno seis meses de negociaciones.

Además, se refirió al DNU que firmará el presidente para crear una base naval en Tierra del Fuego. "Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo. Argentina es un país bicontinental y lo que tiene que hacer es justamente fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, porque es el camino a la Antártida", fundamentó y agregó que la construcción del puesto naval resulta "multipropósito" y "nos acerca al continente blanco".

"Es una base naval de apoyo logístico, no es una base bélica", aclaró Quirno y amplió que "tiene un fin estratégico muy particular que tiene que ver con la defensa nacional". "Se llama Base Naval Integrada Ushuaia y va a haber presencia militar porque son ellos quienes se encargan de la logística y el cuidado de nuestro mar argentino", acotó.

"Argentina está en una posición como nunca de defender sus intereses producto de su posicionamiento estratégico a nivel mundial", manifestó y señaló, en línea con lo expuesto por el presidente Milei, que a partir de las sanciones promovidas por el paquete de medidas anuncias, "las empresas van a tener que decidir si apostar por un lugar donde están haciendo actividades ilegales en un territorio diputado o si vienen a un país con mayor posibilidad de ganancias con previsibilidad y reglas claras".

Respecto a dichas sanciones, Quirno adelantó que contemplan "un aumento de las penas" y "poder utilizar el juicio en ausencia para condenar a las operadoras" y también contra "todo aquel que le provea asistencia, ayuda y servicios". El canciller precisó que con la publicación del decreto reglamentario se conocerán los detalles.

Sobre la creación del Consejo Nacional de Seguridad, también mencionado por Milei en cadena nacional, Quirno aseguró que ese espacio "va a determinar la política de seguridad nacional, fronteras hacia afuera" para definir cómo mejor defendemos los intereses de los argentinos".

El apoyo del exterior

En cuanto a las manifestaciones públicas del presidente Donald Trump, quien puso en duda el apoyo al Reino Unido en la disputa por la soberanía por Malvinas, Quirno señaló que "cuando el presidente Trump pone esto sobre la mesa creo que también está diciendo la importancia que tiene Argentina en el mapa mundial".

"Llegó el momento de apoyarnos, además de declaratoriamente de manera efectiva", indicó el canciller sobre las naciones que han apoyado históricamente a la nación en su reclamo soberano.

Además, el funcionario confió que también hubo contactos "con el gobierno de Israel porque una de las operadoras en Malvinas es israelí", en alusión a la empresa Navitas Petroleum, operadora de Sea Lion, y socia de la compañía británica Rockhopper Exploration en ese proyecto. "Estamos esperando el apoyo de Israel que está en conocimiento de la situación hace unos meses", comentó.

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