"Me arrancaron un diente": el violento robo a un abuelo que conmocionó a Luis Novaresio

Según relataron vecinos, los delincuentes ingresaron al domicilio forzando una puerta trasera y sorprendieron al hombre mientras dormía. “Estoy vivo porque dios es grande. Al apretarme la boca me ahogaban, me apretaron tan fuerte que me arrancaron un diente”, alcanzó a decir Víctor en diálogo con Luis Novaresio por A24.

Embed

El jubilado vive solo desde que falleció su esposa hace apenas unos meses. Tras el asalto, fue atendido por personal médico por contusiones múltiples y un estado de shock. En ese marco, Víctor dijo: "Hace dos meses se murió mi señora. No se ni donde estoy parado".

"Me ataron los pies y las manos. Me pegaron sin piedad, me pedían dólares y oro pero yo no tenía nada, ¿de dónde los voy a sacar?. Tengo la heladera que ni me anda”, completó Víctor.

En medio de la repercusión del caso, el periodista Luis Novaresio inició una colecta en vivo durante su programa para ayudar a Víctor. Además, se comprometió personalmente a hacerle llegar una heladera, tras enterarse de las condiciones precarias en las que vive el hombre.

El hecho generó una fuerte indignación en la comunidad de Villa Domínico, que ya había denunciado robos reiterados en la zona sin respuestas efectivas por parte de las autoridades.

El descargo de Luis Novaresio

"Esta es la política de seguridad de Axel Kicillof. Hay política de seguridad, bien deliberada: desprestigiar a la policía; liberar el espacio público a los chorros; garantizar una justicia abolicionista y concentrar el tráfico de drogas", comenzó denunciando Novaresio.

Y agregó: "Yo me niego, no hay que aumentar las penas, no hay que cambiar las leyes, hay que laburar. Entonces yo le digo al intendente Ferraresi que no previno, que no encontraron a los chorros, dale una mano ahora. Es San Lorenzo 650, agarra tu auto y van ahora. La heladera ya está, cuenta con nosotros."

"Ayuden a este hombre que vive solo. No es tan difícil. No previniste, no detuviste", siguió Novaresio y cerró "tengo una mala noticia, intendente Ferraresi. Lo van a putear y bien puteado está. Dale, no es tan difícil.".