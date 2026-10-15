Insólita defensa de Claudio Barrelier tras el hallazgo de imágenes en su celular: "Son capturas de..."

Caso Agostina Vega: qué dijo el abogado de Claudio Barrelier sobre las imágenes del celular

La aparición de archivos de presunto abuso sexual infantil en el teléfono de Claudio Barrelier motivó explicaciones públicas de su defensor. Carlos Argüello buscó establecer una diferencia entre la presencia de ese material en el dispositivo y una eventual participación directa de su cliente en la producción de las imágenes.

“No son imágenes producidas por él, son capturas de pantalla de internet”, aseguró el letrado al referirse al contenido que habría sido detectado durante el análisis del teléfono.

De acuerdo con la explicación de la defensa, se trataría de una cantidad limitada de archivos y de imágenes de baja resolución que presuntamente habrían sido descargadas o reenviadas a través de redes sociales. El abogado insistió en que esas características deberían ser consideradas al momento de evaluar el material incorporado a la investigación.

Sin embargo, la versión presentada por el defensor no constituye por sí misma una conclusión sobre el origen de los archivos ni sobre las posibles responsabilidades penales. Esos aspectos deberán determinarse a partir de las pruebas reunidas y de las medidas que disponga la fiscalía a cargo de la causa.

La investigación específica busca esclarecer las circunstancias en las que el material llegó al dispositivo, su naturaleza y las eventuales implicancias legales de su tenencia. Para ello, será relevante establecer qué información surge de los peritajes y qué elementos pueden ser corroborados por los investigadores.

El hallazgo abrió una línea judicial diferente de la investigación por el crimen de Agostina Vega, aunque ambas causas están vinculadas por la aparición de información relacionada con el principal imputado.

La defensa negó que las imágenes fueran tomadas en la casa de Claudio Barrelier

Otro de los puntos que abordó Argüello fue la posibilidad de que las imágenes hubieran sido producidas en el domicilio de su cliente, situado en el barrio cordobés de Cófico.

El abogado rechazó esa interpretación y aseguró que no existen videos grabados por Barrelier. También negó que el expediente incluya elementos que permitan atribuirle la producción o comercialización de ese tipo de material.

“No hay comercialización ni producción de menores en este expediente”, afirmó el defensor, al exponer los argumentos con los que intenta delimitar el alcance de la investigación.

La declaración apunta a separar la presunta procedencia de los archivos de otras conductas que podrían tener consecuencias penales. No obstante, la ausencia de producción o comercialización, si llegara a confirmarse, no resolvería automáticamente todas las cuestiones vinculadas con la posible tenencia del material.

En ese sentido, la investigación deberá determinar qué archivos fueron encontrados, cuál es su contenido y qué circunstancias rodearon su almacenamiento en el teléfono. También será necesario establecer si existen elementos suficientes para atribuirle al imputado una conducta penalmente relevante.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran:

El origen de las imágenes detectadas en el dispositivo.

La forma en que los archivos llegaron al teléfono y si fueron descargados, recibidos o reenviados.

Las conclusiones que surjan del análisis técnico del material.

La posible responsabilidad penal que pudiera derivarse de los hechos investigados.

La causa se encuentra bajo la intervención del fiscal especializado Juan Fernando Ávila Echenique. Por lo tanto, las explicaciones ofrecidas por la defensa deberán contrastarse con los resultados de las medidas judiciales y las pruebas que se incorporen al expediente.

Claudio Barrelier: la frase de su abogado que generó polémica

Además de responder sobre el contenido encontrado en el celular, Argüello cuestionó el desarrollo de la investigación por la muerte de Agostina Vega y planteó objeciones sobre los tiempos judiciales.

En ese contexto, defendió la posibilidad de ampliar la declaración de su cliente mediante la presentación de un memorándum. Según explicó, la iniciativa busca incorporar nuevas precisiones a la posición de Barrelier, quien inicialmente se había abstenido de declarar.

La estrategia de la defensa apunta a que se revisen distintos testimonios y se profundice el análisis de los elementos que forman parte del expediente principal. El abogado considera que existen aspectos que, a su entender, requieren mayor atención por parte de la fiscalía.

Al explicar su función como defensor penal, Argüello expresó: “El trabajo de los abogados penalistas es hacer surgir los grises que no se tienen en cuenta en las fiscalías”.

La frase fue acompañada por otra declaración que tuvo especial repercusión: “La cárcel está llena de inocentes”.

Con esas palabras, el letrado buscó remarcar que, desde su perspectiva, una investigación penal debe contemplar las distintas hipótesis y evitar que las sospechas se conviertan en conclusiones definitivas antes de que se examinen las pruebas.

La postura se inscribe en la estrategia con la que intenta defender a Barrelier frente a la acusación principal. Sin embargo, las afirmaciones del abogado no modifican por sí mismas la situación procesal del imputado ni anticipan el resultado de las actuaciones judiciales.

En una causa de esta naturaleza, las responsabilidades deben establecerse a partir de los elementos incorporados al expediente, con intervención de las autoridades competentes y respeto por las garantías procesales.

Cómo sigue la causa por el crimen de Agostina Vega

Mientras se desarrollan las distintas líneas de investigación, Claudio Barrelier continúa detenido en el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje, en el marco del expediente vinculado con el crimen de Agostina Vega.

La defensa mantiene sus cuestionamientos sobre el desarrollo de la causa y busca que se profundice el análisis de testimonios y otras pruebas que considera relevantes para la situación de su cliente.

Al mismo tiempo, el hallazgo de las imágenes en el celular dio lugar a una investigación específica, que deberá avanzar de acuerdo con los elementos reunidos por la fiscalía especializada.

Argüello también se refirió a la situación de su defendido en relación con este expediente paralelo. Según manifestó, cuenta con un decreto de libertad correspondiente a esa investigación. No obstante, aclaró que una eventual condena por el delito que se analiza podría implicar una pena de cumplimiento efectivo.

“Es totalmente encarcelable”, sostuvo al referirse a las posibles consecuencias penales de una condena.

La declaración pone de relieve una diferencia importante entre la situación procesal de Barrelier en la investigación por las imágenes y su condición de detenido en la causa principal. Una eventual decisión favorable en uno de los expedientes no implica necesariamente que pueda recuperar la libertad si existe otra causa que justifique su detención.

Por eso, el avance de ambas investigaciones será determinante para conocer qué medidas adoptará la Justicia y cuáles serán las consecuencias para el imputado.

Qué falta esclarecer en la investigación contra Claudio Barrelier

El caso mantiene abiertos varios interrogantes. Por un lado, la investigación por el crimen de Agostina Vega deberá continuar con el análisis de las pruebas y de los testimonios que forman parte del expediente. Por otro, la causa vinculada con las imágenes halladas en el teléfono requiere establecer el origen y las características del material, así como las posibles responsabilidades que correspondan.

La defensa insiste en que los archivos no fueron producidos por Barrelier y sostiene que se trataría de capturas obtenidas de internet. Esa explicación deberá ser evaluada junto con los resultados de las pericias y el resto de las evidencias disponibles.

En paralelo, el pedido de ampliar la declaración del imputado forma parte de los movimientos impulsados por su abogado para introducir nuevos argumentos en la causa principal.

El punto central será determinar qué hechos pueden acreditarse mediante pruebas y qué consecuencias jurídicas corresponde atribuirles. Hasta que la Justicia avance sobre esas cuestiones, las afirmaciones de la defensa deben entenderse como parte de su estrategia procesal y no como una resolución definitiva sobre los hechos investigados.

De esta manera, el caso Agostina Vega continúa con dos frentes de interés judicial: la investigación por el crimen y la pesquisa iniciada tras el hallazgo de imágenes en el celular de Claudio Barrelier. Ambas líneas deberán avanzar con sus respectivas pruebas y decisiones, mientras el imputado permanece detenido y su defensa busca modificar el escenario procesal.