Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: así fue el primer operativo para cerrar la cárcel porteña

La nueva unidad penitenciaria tiene capacidad para 2.240 detenidos y quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, que deberá garantizar las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Cómo es el operativo para trasladar a los presos de Devoto a Marcos Paz

El procedimiento contempla la coordinación de los movimientos entre ambos establecimientos, con medidas de seguridad destinadas a prevenir incidentes durante los recorridos.

Según la planificación oficial, se tuvieron en cuenta las características y el perfil de cada detenido, los trayectos terrestres y la vigilancia de las instalaciones involucradas.

Para organizar el despliegue, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado Federal, encargado de planificar, coordinar y ejecutar las tareas. La conducción estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá articular el trabajo de los agentes penitenciarios con el de las Fuerzas Federales de Seguridad.

El dispositivo específico quedó formalizado mediante la Resolución 1018/2026, en el marco de una estructura de coordinación creada en mayo de 2024 a través de la Resolución 403.

Además, se prevé la participación de organismos nacionales y la colaboración de las autoridades de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que podrán designar representantes para intervenir en la coordinación operativa y la custodia de los traslados.

Quiénes participaron del acuerdo entre la Ciudad y la Nación

La firma del acta de recepción provisoria del complejo de Marcos Paz contó con la presencia de funcionarios nacionales y porteños.

Entre ellos estuvieron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez; y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

También participaron el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

El acuerdo establece las condiciones para avanzar con la puesta en funcionamiento del nuevo complejo y organizar el traslado de los internos que permanecían alojados en Devoto.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz

El complejo penitenciario está construido sobre un predio de 80 hectáreas. Las obras comenzaron hace ocho años, pero estuvieron paralizadas durante cinco, hasta que la gestión porteña las reactivó en diciembre de 2024 para avanzar con el compromiso asumido entre ambas jurisdicciones en 2018.

La infraestructura incluye cuatro módulos, un edificio administrativo, un área de salud y espacios destinados a las visitas. También dispone de salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo orientado a talleres y capacitación laboral.

El predio cuenta, además, con sectores de alojamiento independientes, canchas de fútbol, áreas para huertas y dependencias destinadas a la distribución de alimentos y al funcionamiento de los servicios de seguridad interna.

La puesta en marcha del establecimiento permitirá trasladar a los detenidos que permanecían en la cárcel de Villa Devoto, uno de los objetivos centrales del acuerdo entre la Ciudad y el Gobierno nacional.

Durante una supervisión de las obras, Macri había anticipado la entrega del complejo a la Nación y la posibilidad de avanzar con el cierre del penal porteño. El inicio de los traslados marca ahora una nueva etapa en ese proceso.