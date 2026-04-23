Operativo encubierto: policías disfrazados de payasos detuvieron al "Gordo Pey", un narco de San Martín

fabian-jesus-bravo-conocido-como-gordo-pey-fue-detenido-foto-policia-bonaerense-LUX6QJBMXZE6DLBHV7FEGRLHMQ Fabián Jesús Bravo, conocido como “Gordo Pey”, fue detenido. (Foto: Policía Bonaerense).

El operativo se activó cuando los agentes observaron a Giménez salir de la casa. Al notar la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente reducida y detenida.

Minutos después, los efectivos ingresaron al domicilio y capturaron a “Gordo Pey”, poniendo fin a una intensa búsqueda. Bravo está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas, además de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, la banda operaba con una estructura jerárquica y mantenía el control territorial mediante la violencia, administrando puntos de venta de droga y lugares de acopio.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-DPLoai1776962194467-1776965320 La mujer fue arrestada cuando salía de su casa en San Martín.

La pista clave que llevó a su caída

El avance en la causa se dio tras un procedimiento realizado el 1 de abril en José León Suárez, donde fue detenido su sobrino, Iván Abel Bravo, junto a otro integrante del entorno.

En ese operativo se secuestró una pistola 9 mm con numeración suprimida, drogas, dinero en efectivo y un celular, lo que permitió profundizar la investigación y seguir el rastro del líder de la banda.

Cambios constantes y fuga permanente

Los investigadores determinaron que Bravo y su pareja cambiaban constantemente de domicilio, alquilando casas y quintas en localidades como Moreno y General Rodríguez para evitar ser detectados.

Sin embargo, el trabajo de inteligencia permitió establecer su ubicación actual y montar el operativo final.

Interviene la Justicia

Ambos detenidos quedaron a disposición de la UFI Nº7 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Alejandra Maico, que continúa con la investigación.

La caída de “Gordo Pey” representa un golpe clave contra el narcotráfico en el conurbano bonaerense, en una causa que ahora avanza con sus principales acusados tras las rejas.