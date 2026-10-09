El Gobierno reveló los detalles del operativo de traslado de 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz

Cómo será el operativo para trasladar a los 1.500 presos de Devoto

Según detalló la ministra, "el operativo prevé trasladar a 100 detenidos por día" y "cada vehículo tendrá 12 plazas para presos, ya que también deberá viajar personal del Servicio Penitenciario". El dispositivo contará con "convoyes y camionetas de traslado, vehículos de escolta, motos, helicópteros y móviles antidisturbios".

Monteoliva señaló que "los recorridos ya fueron ensayados" y que "los trayectos demandan aproximadamente una hora y quince minutos".

El operativo estará a cargo de un comando unificado integrado por las cinco fuerzas federales y el Servicio Penitenciario. Participarán la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el personal penitenciario.

La funcionaria también explicó que, antes de comenzar con los traslados, se desarrolló un trabajo de coordinación con los detenidos, sus familiares y las autoridades involucradas.

"Venimos hace varios meses con trabajo de reuniones de información con los presos, con la población que visita a los presos, los organismos jurisdiccionales y con la Iglesia", señaló.

Además, indicó que los detenidos fueron clasificados según distintos niveles de peligrosidad, los delitos cometidos y sus condiciones médicas.

"Para garantizar la trazabilidad durante el operativo, cada preso contará con una pulsera con código QR que permitirá seguir el traslado desde la salida de Devoto hasta el ingreso al complejo penitenciario", precisó la ministra en declaraciones formuladas este viernes a Radio Mitre.

Según explicó la funcionaria, "el dispositivo también contempla un chatbot para organizar el sistema de visitas, la clasificación de las pertenencias de los detenidos en bolsones y la instalación de un consultorio para recibir a los presos cuando lleguen a destino. Los vehículos involucrados contarán con sistemas de GPS", agregó.

El objetivo del Gobierno es desocupar Devoto "antes de fin de año"

Monteoliva señaló que el operativo se realizará por etapas: "Los traslados comenzarán en los próximos días, se frenarán con la visita del Papa León XIV y continuarán después de la visita del Sumo Pontífice".

"Tenemos todo adecuado para la visita con los presos que quedan para la bendición de Su Santidad en Devoto y, una vez que se vaya el Papa, continuaremos. La idea es finalizar el año con Devoto desocupada", afirmó.

La ministra también advirtió que el traslado a Marcos Paz representa un avance, pero no resuelve por completo el problema de la sobrepoblación carcelaria en la región.

En ese sentido, sostuvo que se necesitan más establecimientos penitenciarios en condiciones de responder a la cantidad de personas detenidas en el país. También mencionó la finalización del servicio penitenciario en Mercedes como parte de las obras vinculadas con la ampliación de la infraestructura carcelaria.

El nuevo pabellón de alto riesgo para mujeres

Durante sus declaraciones, Monteoliva también se refirió a la inauguración de un pabellón de alto riesgo en la Cárcel de mujeres de Ezeiza.

Según informó, "el espacio se inauguró el lunes y este viernes ingresarán cuatro mujeres que ya se encontraban detenidas".

La ministra explicó que el sistema de alojamiento de alta peligrosidad ya existía para hombres, pero que las autoridades consideraron necesario incorporar un dispositivo específico para mujeres vinculadas con delitos de alta peligrosidad.

"El crimen organizado no distingue géneros", sostuvo Monteoliva al explicar la decisión.

La funcionaria señaló que algunas mujeres consideradas de alta peligrosidad permanecían bajo el mismo régimen que otras detenidas y que, por ese motivo, se requería un sistema de alojamiento diferenciado.

Por último, afirmó que "la Argentina es el único país de América Latina que cuenta con este tipo de pabellón para mujeres".