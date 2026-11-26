La afirmación provocó la inmediata reacción de Laudelina, quien interrumpió al testigo a los gritos y negó sus dichos. La situación obligó a intervenir al presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, para continuar con la audiencia.

Qué dijo Fernández Codazzi sobre el supuesto atropellamiento de Loan

El abogado sostuvo que Laudelina le había contado que Loan se desorientó cuando regresaba del naranjal hacia la casa de su abuela Catalina, el 13 de junio de 2024. Siempre según la versión del letrado, la mujer no habría visto el impacto, pero habría escuchado un ruido y observado cómo se detenía la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

“Se bajaron, lo alzaron al nene y, básicamente, me dijo que lo tiraron atrás, en la caja de la camioneta”, declaró Fernández Codazzi. El exabogado también aseguró que Caillava habría amenazado a Laudelina y a su familia para evitar que revelara lo ocurrido.

La hipótesis del atropellamiento no fue acreditada judicialmente y fue rechazada por la propia Laudelina, quien anteriormente había acusado a Fernández Codazzi de presionarla para sostener esa versión.

La tía del pequeño interrumpió su testimonio y su defensa solicitó ampliar la indagatoria. (Foto: archivo)

El botín de Loan: la acusación del exabogado contra Laudelina y Caillava

Otro de los momentos relevantes de la declaración estuvo relacionado con el hallazgo del botín del pequeño, uno de los elementos que marcaron los primeros días de la búsqueda. Fernández Codazzi aseguró que, según le había contado su entonces defendida, Caillava le habría entregado el calzado y le habría indicado dónde colocarlo para desviar la búsqueda.

“Entiendo que esa misma noche Laudelina plantó el botín”, expresó el abogado. También sostuvo que, tras conocer esa supuesta maniobra, le recomendó presentar una denuncia por amenazas coactivas contra Pérez y Caillava.

Aquella presentación ante la Justicia provincial, realizada en junio de 2024, fue la primera oportunidad en la que Laudelina introdujo públicamente la hipótesis del accidente de tránsito, versión de la que posteriormente se retractó.

Laudelina pidió volver a declarar tras las acusaciones de Fernández Codazzi

Luego de escuchar el testimonio de su exabogado, la defensa de Laudelina solicitó una ampliación de indagatoria para responder a las afirmaciones realizadas durante la audiencia.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes prevé tratar el pedido el próximo miércoles, cuando se reanuden las jornadas del juicio. La nueva declaración podría profundizar las contradicciones entre la tía de Loan y quien fuera su representante legal durante los primeros días de la investigación.

El estremecedor grito de Laudelina en pleno juicio por la desaparición de Loan. (Foto: archivo)

La condena de Fernández Codazzi en otra causa judicial

El abogado había sido citado a declarar la semana pasada, luego de presentarse voluntariamente y de manera sorpresiva en la sala de audiencias.

Aquella aparición fue la primera intervención pública del letrado después de haber sido condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa, vinculada con la sustracción de un niño de seis años en Corrientes.

En ese expediente, el tribunal consideró que había colaborado para ocultar información tras un ataque contra el padre del menor. La sentencia fue dictada a fines de octubre. Sin embargo, Fernández Codazzi permanece en libertad debido a que la condena todavía no quedó firme.