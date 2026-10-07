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GRACIAS, CAPITÁN

El emotivo posteo de Messi tras su despedida de la Selección Argentina: la mención a Maradona y los agradecimientos

Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en Instagram tras despedirse de la Selección Argentina. Recordó a Maradona y agradeció a su familia.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina. 

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina. 

Horas después de haber protagonizado una noche histórica y cargada de sensibilidad en el Estadio Monumental, donde la Selección Argentina se impuso 3-0 ante Benín con goles de Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio capitán de penal, Lionel Messi volvió a conmover al pueblo futbolero. A través de su cuenta oficial de Instagram, el astro rosarino publicó una galería con las mejores postales del encuentro y acompañó las imágenes con una profunda carta de despedida que cosechó miles de likes y comentarios a los pocos minutos.

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“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, comenzó escribiendo la Pulga para confirmar la convicción detrás de su decisión tras dos décadas defendiendo la camiseta nacional.

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A quiénes le dedicó su mensaje de despedida Lionel Messi en redes sociales

En su escrito, el rosarino reconoció que le resultaba imposible resumir en pocas líneas todas las sensaciones acumuladas durante su carrera. En primer lugar, enalteció el rol de su núcleo más cercano: “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”.

Asimismo, el capitán incluyó en su gratitud a sus amigos, compañeros de plantel, entrenadores y cuerpos técnicos, reservando un párrafo muy especial para la memoria de Diego Armando Maradona: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Finalmente, el diez cerró su mensaje agradeciendo a los clubes donde le tocó desempeñarse por respetar sus sentimientos hacia la Albiceleste y encomendó su trayectoria a la fe: “Gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

El mensaje completo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.

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