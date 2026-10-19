Adrián Ravier ratificó la continuidad del programa económico: "No va a haber un plan platita"

El funcionario advirtió que la recuperación no se produce al mismo ritmo en toda la economía. "No es un crecimiento homogéneo donde todos los sectores crecen al mismo tiempo", planteó.

En cuanto a las perspectivas para el año próximo, el vocero aseguró que las proyecciones económicas apuntan a un escenario más favorable que el actual. "Todos los que hacen seguimiento de números y proyecciones ven un 2027 mejor que el 2026", sostuvo.

Ravier informó que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al régimen del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, ubicado en Vaca Muerta. (Foto: archivo)

El RIGI sumó nuevos proyectos energéticos por miles de millones de dólares

Uno de los principales anuncios de la conferencia estuvo vinculado con el RIGI, la herramienta oficial destinada a promover proyectos de gran escala mediante un marco de previsibilidad para los inversores.

Ravier informó que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al régimen del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, ubicado en Vaca Muerta, en Neuquén, destinado al desarrollo no convencional de hidrocarburos.

El proyecto "prevé una inversión total de 12.240 millones de dólares", anunció el vocero. Y agregó que implica la explotación de "2.300 millones de dólares por año y generará más de 2.300 puestos de trabajo. De esta manera, el RIGI ya suma 25 proyectos aprobados por inversiones de 68.438 millones de dólares".

La aprobación del proyecto Bajo del Choique-La Invernada también quedó registrada en una resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.

Además, Ravier comunicó que el comité evaluador aprobó el ingreso al régimen de otros dos proyectos de TGS destinados al tratamiento de líquidos del gas natural.

Según las cifras presentadas por el vocero, el régimen reúne proyectos aprobados por un monto total de US$ 68.438 millones.

Inversión extranjera, repatriación de capitales y seguridad jurídica

Ravier respondió a los cuestionamientos sobre el volumen de inversión extranjera captado durante la actual gestión y planteó que las cifras deben analizarse teniendo en cuenta las restricciones que existieron en años anteriores para retirar fondos del país.

En ese marco, sostuvo que las limitaciones para transferir dividendos y repatriar capitales afectaron las decisiones de los inversores extranjeros.

"Había un control de capitales que impedía que aquel que confió en la Argentina y vino a invertir, al momento de repatriar capitales se le dijo que no podía retirar dólares de la Argentina. Esto tiene un costo enorme", expresó.

El vocero aseguró que 2026 registra el mayor nivel de repatriación de capitales de la última década y atribuyó ese resultado a las condiciones que, según su evaluación, ofrece la actual administración.

"Este año 2026 es el año que más capitales han podido repatriarse si comparamos la última década. Este año es el más alto, y esto obedece porque este Gobierno es el que más respeta la seguridad jurídica y respeta los contratos y la propiedad de esos capitales", sostuvo.

Riesgo país, por encima de los 600 puntos

Al referirse a la evolución del riesgo país, Ravier comparó el indicador actual con el nivel que registraba la Argentina al inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023, y atribuyó el incremento registrado durante los últimos meses a la "incertidumbre global".

"Recibimos un país con un riesgo país de 2.500 puntos. Hoy está a penas arriba de los 600 puntos. Es otra Argentina. La Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre, menos riesgo, que la que teníamos en diciembre de 2023", afirmó.

Ravier descartó cambios en el programa económico

En ese marco, el vocero ratificó que el Gobierno mantendrá su estrategia económica y descartó la posibilidad de implementar medidas de expansión del gasto público para estimular la actividad.

Al ser consultado sobre una eventual modificación del rumbo, aseguró que la política económica "no va a cambiar" y que "no va a haber un plan platita".

"Entendemos que el plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación y bajar la pobreza e indigencia, y recuperar el crecimiento", argumentó, aunque reconoció que los resultados no se producen a la velocidad que espera la administración nacional.