"Retroceso a un pasado calamitoso": Ravier defendió el DNU 70/23 y advirtió sobre su eventual derogación

Ravier ensayó una encendida defensa del decreto 70/23 que, según recordó, afectó buena parte de las regulaciones económicas y sociales que regían hasta 2023 en la Argentina, y advirtió que su derogación, implicaría "volver al modelo anterior de intervención del Estado".

“Quiero referirme a la discusión en torno al DNU 70/2023 y a la Ley de Tierras Rurales”, dijo el vocero de Milei, y agregó: “Durante años, la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de distintas actividades productivas”.

Destacó que “una de ellas fue la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011. Entre otras restricciones, esa norma establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio”.

Ravier señaló que “el artículo 154 del DNU 70 de 2023 derogó ese régimen”, y explicó que “el criterio (del Gobierno) detrás de esa decisión es que la Argentina tiene enormes extensiones de tierra con potencial productivo y que para desarrollarlas hacen falta inversiones de largo plazo”.

En ese marco, Ravier salió a responder las críticas de la oposición al asegurar que “la derogación de la Ley de Tierras Rurales no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras”.

“Las zonas fronterizas mantienen su régimen específico con sus controles correspondientes sobre la adquisición y tenencia de inmuebles. Tampoco afecta la soberanía territorial. La tierra continúa en la Argentina sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción. La Ley de Tierras, además, era una normativa contraria a nuestra propia Constitución. Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos y son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias”, señaló.

Ante la pregunta específica sobre si el Gobierno no se contradice con la derogación de la ley que limita la venta de tierras a extranjeros y la ley de Defensa de la Soberanía nacional, Ravier aclaró que “de ninguna manera está en riesgo la soberanía de recursos naturales ni fronteras”.

"No se está vendiendo a otro Estado”, enfatizó.

Las otras leyes que derogó el decreto

Ravier respondió a los diputados que proponen dejar sin efecto la totalidad del DNU 70 de 2023” y explicó “por qué este decreto es tan importante” para el Gobierno.

“Con la Ley de Alquileres, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires llegó a llevarse el 73% del salario neto promedio. En agosto de 2026 esa proporción bajó al 43%. Es decir, el alquiler pasó de absorber casi tres cuartas partes del sueldo a menos de la mitad”, remarcó.

“Otro ejemplo muy concreto de lo que cambió en la Argentina es el comercio exterior”, cuando en el mismo DNU “se eliminaron distintas restricciones que encarecían o dificultaban la importación y la exportación, y se avanzó en un esquema con menos intervención del Estado y más competencia”, expresó.

“Recordarán que, hasta diciembre de 2023 funcionó el SIRA, un sistema de autorización previa mediante el cual el Estado decidía discrecionalmente qué operaciones de importación podían avanzar y cuándo podían acceder al mercado de cambios”, señaló.

“También el DNU 70 de 2023 eliminó herramientas de intervención en supermercados, como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, que provocaron la escasez de productos en las góndolas. La lógica es sencilla: los precios, la oferta y las condiciones comerciales deben definirse por la competencia y por las decisiones de los consumidores, no desde un escritorio”, agregó.

Fuentes del Gobierno admiten que la misma oposición ahora está dudando si es constitucional derogar solo una parte del decreto, en este caso el artículo 154, o si lo tiene que derogar entero por reglamento. En ese caso, desde la Casa Rosada creen que no conseguirían los votos para volver para atrás con todas las reformas.