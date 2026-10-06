En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
DNU
Adrián Ravier
Casa Rosada

"Retroceso a un pasado calamitoso": Ravier defendió el DNU 70/23 y advirtió sobre su eventual derogación

El Gobierno apuntó contra la oposición que busca revocar el decreto y alertó que en caso de hacerlo, “se perderían reformas importantes y volverían a regir las leyes de alquileres, de góndolas, de abastecimiento”.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El vocero presidencial dijo que el DNU 70/23 “de ninguna manera pone en riesgo la soberanía territorial de Argentina (Foto: Presidencia).

El vocero presidencial dijo que el DNU 70/23 “de ninguna manera pone en riesgo la soberanía territorial de Argentina (Foto: Presidencia).

El Gobierno, a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, salió este martes a defender el DNU 70/23, al advertir que si la oposición lo deroga, “sería volver atrás con el modelo” de desregulación y apertura de la economía impulsado por Javier Milei desde 2023.

Leé también La Corte revocó el fallo que había declarado inconstitucional el DNU de Milei sobre la Ley de Tierras Rurales
El máximo tribunal revirtió la decisión de la Cámara Federal de La Plata sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales. (Foto: archivo).

Según advirtió Ravier en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en el caso de que la oposición consiga revocar el DNU, cuestionado por derogar la ley de Tierras, también se perderían reformas importantes y volverían a regir regulaciones que calificó como “perjudiciales para el sector privado”. En ese sentido, señaló a “la ley de alquileres, la ley de góndolas y de abastecimiento” como algunas de las regulaciones que volverían a cobrar vigencia.

"Es importante saber qué implicaría. Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quiere volver", afirmó.

No obstante, el funcionario expresó que el Gobierno está “confiado” en que “la oposición no va a conseguir números de votos para el quorum", al referirse a la sesión especial convocada en Diputados para tratar el tema el próximo 15 de octubre.

Ravier ensayó una encendida defensa del decreto 70/23 que, según recordó, afectó buena parte de las regulaciones económicas y sociales que regían hasta 2023 en la Argentina, y advirtió que su derogación, implicaría "volver al modelo anterior de intervención del Estado".

“Quiero referirme a la discusión en torno al DNU 70/2023 y a la Ley de Tierras Rurales”, dijo el vocero de Milei, y agregó: “Durante años, la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de distintas actividades productivas”.

Destacó que “una de ellas fue la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011. Entre otras restricciones, esa norma establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio”.

Ravier señaló que “el artículo 154 del DNU 70 de 2023 derogó ese régimen”, y explicó que “el criterio (del Gobierno) detrás de esa decisión es que la Argentina tiene enormes extensiones de tierra con potencial productivo y que para desarrollarlas hacen falta inversiones de largo plazo”.

En ese marco, Ravier salió a responder las críticas de la oposición al asegurar que “la derogación de la Ley de Tierras Rurales no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras”.

“Las zonas fronterizas mantienen su régimen específico con sus controles correspondientes sobre la adquisición y tenencia de inmuebles. Tampoco afecta la soberanía territorial. La tierra continúa en la Argentina sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción. La Ley de Tierras, además, era una normativa contraria a nuestra propia Constitución. Los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos y son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias”, señaló.

Ante la pregunta específica sobre si el Gobierno no se contradice con la derogación de la ley que limita la venta de tierras a extranjeros y la ley de Defensa de la Soberanía nacional, Ravier aclaró que “de ninguna manera está en riesgo la soberanía de recursos naturales ni fronteras”.

"No se está vendiendo a otro Estado”, enfatizó.

Las otras leyes que derogó el decreto

Ravier respondió a los diputados que proponen dejar sin efecto la totalidad del DNU 70 de 2023” y explicó “por qué este decreto es tan importante” para el Gobierno.

“Con la Ley de Alquileres, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires llegó a llevarse el 73% del salario neto promedio. En agosto de 2026 esa proporción bajó al 43%. Es decir, el alquiler pasó de absorber casi tres cuartas partes del sueldo a menos de la mitad”, remarcó.

“Otro ejemplo muy concreto de lo que cambió en la Argentina es el comercio exterior”, cuando en el mismo DNU “se eliminaron distintas restricciones que encarecían o dificultaban la importación y la exportación, y se avanzó en un esquema con menos intervención del Estado y más competencia”, expresó.

“Recordarán que, hasta diciembre de 2023 funcionó el SIRA, un sistema de autorización previa mediante el cual el Estado decidía discrecionalmente qué operaciones de importación podían avanzar y cuándo podían acceder al mercado de cambios”, señaló.

“También el DNU 70 de 2023 eliminó herramientas de intervención en supermercados, como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, que provocaron la escasez de productos en las góndolas. La lógica es sencilla: los precios, la oferta y las condiciones comerciales deben definirse por la competencia y por las decisiones de los consumidores, no desde un escritorio”, agregó.

Fuentes del Gobierno admiten que la misma oposición ahora está dudando si es constitucional derogar solo una parte del decreto, en este caso el artículo 154, o si lo tiene que derogar entero por reglamento. En ese caso, desde la Casa Rosada creen que no conseguirían los votos para volver para atrás con todas las reformas.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Gobierno defiende DNU: El vocero Adrián Ravier advirtió que derogar el DNU 70/23 implicaría volver atrás con la desregulación económica.
  • Impacto de derogación: Se perderían reformas en leyes de alquileres, góndolas y abastecimiento, y se volvería a regular importaciones y exportaciones.
  • Expectativas opositoras: El oficialismo confía en que la oposición no logrará el quórum necesario para tratar la derogación del decreto en Diputados.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
DNU Adrián Ravier tierras
Notas relacionadas
Ley de tierras: la Corte Suprema aclaró que falló sobre un tema procesal y no por la cuestión de fondo
Ley de Tierras: la Justicia rechazó el pedido de Pichetto para suspender el DNU 70/30
Marcha por la ley de Tierras frente a Tribunales: cuándo será y quiénes participan

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar