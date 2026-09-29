Ravier habló de los dichos de Milei sobre la actividad y atribuyó la suba del riesgo país a "dos shocks"

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La actividad económica cayó 1,4% interanual en julio de 2026 https://t.co/jkD57fslJK pic.twitter.com/7vvm8CJ4xF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2026

Ravier afirmó que "en relación con esas palabras del presidente, creo que es importante analizar el tema metodológico. Argentina está cambiando en lo que refiere a su producción y la estacionalidad". En ese sentido, puso como ejemplo que "años atrás, Argentina tenía ingresos importantes en dólares, producto de agroexportaciones muy concentrados entre marzo y julio. Eso da un tipo de estacionalidad. Luego no hay más ingresos de dólares" durante el año.

Y aclaró que lo que quiso decir Milei es que no reflejan que "cuando Argentina avanza a ser una economía petrolera o minera, ahora sí tenemos crecimiento por los ingresos de dólares en julio, lo que cambia la estacionalidad de la Argentina".

"Cuando uno mide comparaciones interanuales, cambian las ponderaciones y exhiben indicadores que generan algún tipo de confusión. Este cambio en las ponderaciones hace que uno pueda ver datos raros", insistió.

"Nosotros vemos tendencias de ciclos económicos, ese es el indicador que nosotros preferimos ver", agregó Ravier, y reconoció que en todo caso "hay un debate abierto que podremos tener entre economistas" respecto a "los indicadores desestacionalizados que pueden estar dando datos raros, producto de los cambios estructurales que está viviendo Argentina".

Ravier atribuyó la suba del riesgo país a "dos shocks externos"

Al responder sobre la marcha del plan económico, el vocero reconoció que en los últimos días "sabemos que está aumentando el riesgo país debido a los dos shocks externos importantes: por un lado, lo que está pasando en Medio Oriente; por otro, la suba de tasas de interés de la reserva de Estados Unidos, que impactan negativamente en los países emergentes, incluída la Argentina".

"Son dos fenómenos que podrían explicar la suba del riesgo país y la coyuntura negativa en este mes", que afectó a las acciones y bonos argentinos.

Ravier dijo que, sin embargo, "la recaudación del IVA y Ganancias estaba aumentando, pero somos conscientes de que este gobierno no emite moneda para cumplir con el presupuesto, genera recaudación tributaria y reasignación de recursos".

El funcionario expresó que "estamos trabajando para continuar con el plan de estabilización, que es muy exitoso, y que más allá de los altibajos va a haber una continuidad en este proceso de baja de la inflación y eso repercutirá en la baja de pobreza".

Qué dijo Ravier sobre un eventual pedido de "waiver" al FMI

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió a la pregunta de A24.com sobre la posibilidad de que la Argentina solicite un "waiver" por no alcanzar el objetivo de superávit fiscal primario en el primer semestre. Sin embargo, al menos por el momento, el funcionario descartó esa posibilidad.

El resultado fiscal del primer semestre es el punto central de la revisión. El Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones de pesos entre enero y junio de 2026, pero la meta vigente al 30 de junio era de 6,86 billones de pesos, lo que arrojaría una diferencia negativa de 573.000 millones de pesos.

"Lo veremos, no tengo información hasta ahora de que se haya pedido un waiver. Pero en caso de que haya ocurrido algún incumplimiento, se podrá solicitar", aclaró el vocero sobre las negociaciones que lleva a cabo el equipo económico con la misión del FMI.

Ravier insistió, en línea con el ministro de Economía, Luis Caputo, que "la Argentina ha sobrecumplido muchas de estas metas. Lo más interesante para el FMI y los auditores y consultoras es cómo hemos logrado acumular reservas. Hemos acumulado en el primer semestre los objetivos planteados", afirmó.