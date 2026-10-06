El Gobierno anunció en Salta una inversión bajo el RIGI mientras negocia con los gobernadores por las PASO

La visita de Karina Milei y Santilli junto a otros funcionarios del Gabinete se produjo en medio de las negociaciones de la Casa Rosada con gobernadores aliados por el proyecto de reforma electoral tras el viaje en el que los mandatarios provinciales acompañaron al presidente Javier Milei a París para participar de la Argentina Week.

El objetivo del Gobierno es avanzar en ese acuerdo "antes que finalice el mes de octubre", que es el plazo que puso la Cámara Nacional Electoral al Gobierno para sancionar una reforma antes de que se inicie el plazo legal del cronograma electoral de 2027.

Las negociaciones con los gobernadores para eliminar o suspender las PASO

Tanto fuentes del Gobierno como desde el PRO consultadas por A24.com, coincidieron en aclarar que las negociaciones dependen de lo que decidan los gobernadores y los votos a través de los senadores que les responden. Por eso, la mesa política del Gobierno negocia directamente con ellos el texto final que modificaría con concesiones del Gobierno el original, y que será presentado los próximos días en el Senado como nuevo dictamen.

En la Casa Rosada admitieron que necesitan votar la reforma electoral antes de fin de octubre por el reclamo de la Cámara Nacional Electoral, encargada de organizar el cronograma electoral y los comicios.

Desde el Gobierno advirtieron que no hablarán de alianzas electorales hasta que no esté cerrado el proyecto para eliminar o suspender las PASO. Los gobernadores aliados pretenden que la jefa de LLA, Karina Milei, les garantice la conformación de alianzas con listas conjuntas en las provincias o que se comprometa a no presentar candidatos para competir por las gobernaciones, legislaturas locales e intendencias.

“Esa negociación por alianzas vendrá después”, dijo una fuente de la mesa política del Gobierno consultada por A24.com.

De esa manera, desde la Casa Rosada, confirman que hoy la definición que espera Milei es que los gobernadores acepten un texto consensuado de reforma electoral nuevo, que incluya la suspensión transitoria de las PASO por un año en lugar de su eliminación directa como pretendía el Ejecutivo. El Gobierno presentaría, a cambio, un proyecto por separado de Ficha Limpia y otro con la modificación del sistema de votación por Boleta Única de Papel que incluya listas sábanas para unificar la votación.

Santilli quiere reunir a todos los gobernadores radicales

Tras la visita a Salta para acercar posición con los gobernadores peronistas aliados como Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) a través de gestos de promoción de inversiones extranjeras para reactivar la producción minera en esas provincias, Santilli recibirá a gobernadores de la UCR: Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Alfredo Cornejo, Mendoza; Carlos Sadir, Jujuy; Juan Pablo Valdés, Corrientes; y Leandro Zdero, Chaco.

Sin Macri, ni Ritondo en las negociaciones por las PASO, el PRO apuesta a lo que decidan los gobernadores

Ni el ex presidente Mauricio Macri ni el titular del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, participan de las negociaciones por las PASO, admiten fuentes del partido amarillo. A su vez, aclararon que la definición del tema será a través de lo que acuerden los gobernadores y los legisladores con el Gobierno porque privilegiarán las negociaciones que hará cada provincia.

“Los gobernadores, que tienen senadores, y el PRO como espacio político desde el Senado” serán quienes definirán la postura del partido amarillo respecto al texto que elaboran junto con el Gobierno para la reforma electoral, indicaron.

“El PRO como espacio político, todavía no tomó una decisión sobre las PASO. La mesa ejecutiva se va a juntar para definir la postura una vez que el proyecto de reforma electoral pase el Senado (si pasa)”, aclararon las fuentes.

Fuentes cercanas al entorno de Ritondo señalaron que el diputado definirá la postura del bloque cuando el proyecto llegue con media sanción a la Cámara baja. “Van a respetar lo que decidan los gobernadores del PRO y el Senado”, anticiparon las fuentes.

La mesa ejecutiva partidaria establecerá, entonces, una postura oficial después de que el Gobierno nacional envíe el texto de la reforma electoral reelaborado a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se debate el tema con la coordinación de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich.

La intención del Gobierno es que el nuevo proyecto de reforma política sea votado para tener media sanción antes de fines de octubre en el Senado.

“El partido no va a definir su postura hasta que no se esclarezca cuál va a ser el resultado del proyecto en el Senado”, agregaron las fuentes del PRO tras admitir que “como no estarían los votos, el proyecto aún no está cerrado” e insistieron en que todo “depende de los gobernadores”.