El Vaticano difundió un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV

El Papa responde en el postoperatorio y ya camina por su habitación. (Foto: A24.com)

En su comunicación anterior, el Vaticano había confirmado que León XIV pasó una buena noche y evolucionando de acuerdo a lo esperado para una cirugía que duró casi 3 horas y en la cual perdió el lóbulo inferior de pulmón derecho.

La prensa italiana destaca que, a diferencia de Francisco, León XIV es un paciente "obediente y disciplinado". La contraposición se basa en que el papa argentino no quiso operarse su rodilla y por eso, pasó sus últimos años en una silla de ruedas (además de otras dificultades graves).

Según el hermano mayor del Pontífice, Louis, los médicos extirparon el tumor y parte del pulmón, lo cual es un tema complejo, pero "resuelto".

Lo que aún no se a informado en ninguno de los partes conocidos hasta el momento es qué tipo de tratamiento debe realizar y si eso puede complicar o no (incluso hacer que se suspenda) el programado viaje a nuestro país junto con Uruguay y Perú.