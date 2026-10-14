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El Vaticano difundió un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV

Es la segunda comunicación oficial que la Santa Sede da a conocer en menos de 24 horas desde la operación del Pontífice en la clínica Gemelli por cáncer de pulmón.

Nuevo parte médico sobre el papa León XIV. (Foto: Archivo)

Nuevo parte médico sobre el papa León XIV. (Foto: Archivo)

El Vaticano difundió un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV: "Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria avanza con normalidad: los valores se encuentran dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada".

Leé también El Vaticano informó que a León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón
El Vaticano informó que a León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón. (Foto: Reuters)

"El Santo Padre se ha sometido a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha retomado su alimentación normal y ha desayunado y almorzado. Su recuperación avanza según lo previsto".

Es la segunda comunicación sobre el Papa que dan a conocer desde el final de la operación en la cual se le debió extirpar un lóbulo del pulmón derecho, por un tumor allí localizado. Y ya dan noticias positivas: León XIV ha comenzado a caminar por sus propios medios.

León XIV responde a lo esperado para el postoperatorio

En la página oficial de Vatican News, pero en italiano, hay un agregado a la letra del parte médico: "Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que el estado de ánimo del Papa es bueno”.

El Papa responde en el postoperatorio y ya camina por su habitación. (Foto: A24.com)

El Papa responde en el postoperatorio y ya camina por su habitación. (Foto: A24.com)

En su comunicación anterior, el Vaticano había confirmado que León XIV pasó una buena noche y evolucionando de acuerdo a lo esperado para una cirugía que duró casi 3 horas y en la cual perdió el lóbulo inferior de pulmón derecho.

La prensa italiana destaca que, a diferencia de Francisco, León XIV es un paciente "obediente y disciplinado". La contraposición se basa en que el papa argentino no quiso operarse su rodilla y por eso, pasó sus últimos años en una silla de ruedas (además de otras dificultades graves).

Según el hermano mayor del Pontífice, Louis, los médicos extirparon el tumor y parte del pulmón, lo cual es un tema complejo, pero "resuelto".

Lo que aún no se a informado en ninguno de los partes conocidos hasta el momento es qué tipo de tratamiento debe realizar y si eso puede complicar o no (incluso hacer que se suspenda) el programado viaje a nuestro país junto con Uruguay y Perú.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Se difundió un nuevo parte médico sobre su estado de salud tras la operación.
  • Recuperación favorable: El Vaticano confirma que la evolución postoperatoria avanza con normalidad, incluyendo inicio de caminatas.
  • Intervención quirúrgica: Al Santo Padre se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho por un tumor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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