El papa León XIV advirtió sobre el hambre en el mundo y cuestionó la falta de voluntad política

El mensaje se conoció en el marco de la jornada que este año se desarrolla bajo el lema "Innovar hoy para nutrir mañana", una consigna que el Papa aprovechó para reclamar un modelo de desarrollo que priorice la dignidad humana por encima de los intereses económicos.

El Papa denunció que el hambre persiste por falta de voluntad política

Palestinos esperan para recibir comida de una cocina de caridad en Khan Younis. (Foto: gentileza Hatem Khaled)

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje estuvo dirigido a los gobiernos y organismos internacionales. León XIV sostuvo que la persistencia del hambre no puede explicarse únicamente por la falta de recursos, sino también por las decisiones políticas y la ausencia de solidaridad.

"El hambre no puede considerarse una anomalía estadística, pues se debe en gran parte a una falta de voluntad política y de caridad colectiva", afirmó.

En esa línea, consideró "intolerable" que, en un contexto de avances tecnológicos sin precedentes, "el pan siga siendo un privilegio y el agua una mercancía disputada".

El Pontífice remarcó que el acceso a una alimentación segura, suficiente y adecuada constituye un derecho humano fundamental y que garantizarlo representa una obligación de justicia para los Estados y la comunidad internacional.

León XIV pidió que los alimentos no sean utilizados como armas de guerra

Papa León XIV. (Foto: archivo)

El mensaje también incluyó una advertencia sobre los conflictos armados y el uso de los recursos alimentarios como mecanismos de presión internacional. "El pan no es un instrumento de presión geopolítica ni un activo financiero volátil. Nunca debe utilizarse como arma de guerra", expresó León XIV.

Además, reclamó que los alimentos queden al margen de la especulación financiera y de los intereses geopolíticos. Para el Papa, la producción y distribución de comida deben responder a las necesidades de las personas y no quedar subordinadas exclusivamente a los beneficios económicos.

"Los recursos invertidos en la industria de la guerra deberían desviarse, por un imperativo ético impostergable, hacia la investigación agrícola sostenible y la regeneración de los suelos degradados", sostuvo.

La advertencia del Papa sobre la tecnología y el medioambiente

Otro de los ejes de su intervención fue el impacto de la innovación tecnológica en la producción de alimentos. León XIV consideró que el desarrollo agrícola no puede medirse únicamente por la cantidad de alimentos producidos o por las ganancias económicas, sino también por su capacidad para proteger la dignidad de las personas y preservar los ecosistemas.

"La innovación que el mundo necesita no se mide únicamente por la cantidad de grano obtenida, sino por la promoción de la dignidad humana otorgada por Dios y por la integridad del ecosistema que el ser humano está llamado a preservar", señaló.

También cuestionó las prácticas productivas que provocan el agotamiento de los suelos o desplazan a los agricultores de sus tierras.

Sin rechazar los avances tecnológicos, el Pontífice propuso integrar las nuevas herramientas con los conocimientos tradicionales de quienes trabajan la tierra, para garantizar un desarrollo sostenible.

Cómo sigue la recuperación de León XIV tras su operación pulmonar

El Papa permanece internado en la clínica Gemelli de Roma. (Foto: A24.com)

El pronunciamiento se produjo mientras León XIV, de 71 años, continúa recuperándose en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue operado el martes 13 de octubre.

Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de detectar un nódulo que fue identificado como un adenocarcinoma pulmonar. La cirugía duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones.

Según la información médica difundida posteriormente, el Papa presenta una evolución posoperatoria favorable, retomó algunas actividades cotidianas y comenzó sesiones de fisioterapia. También volvió a ocuparse de asuntos de gobierno desde el hospital.

Su recuperación mantiene la atención sobre la agenda del Vaticano, especialmente por el viaje previsto a la Argentina y otros países sudamericanos durante noviembre, cuya realización dependerá de su evolución médica.