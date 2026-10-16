El Vaticano compartió la primera foto del papa León XIV tras ser operado: el nuevo parte médico

El último parte de la salud del Papa en la clínica Gemelli. (Foto: Vatican News)

Claro que aún se espera tener el resultado de los estudios completos para saber el grado de malignidad del tumor y el tratamiento por seguir. Sólo entonces habrá una definición sobre el viaje a Uruguay, la Argentina y Perú que está en agenda, pese a todo.

León XIV fue intervenido quirúrgicamente para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los médicos detectaran un nódulo pulmonar. Tras la operación, se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

El Pontífice, de 71 años, permanece bajo observación en el Policlínico Gemelli, donde se prevé que continúe internado aproximadamente una semana, de acuerdo con las estimaciones iniciales del equipo médico.

León XIV: misa con médicos y enfermeros en el hospital Gemelli

El papa León XIV presidió este viernes una misa en el décimo piso del Policlínico Gemelli de Roma. En su primera celebración eucarística como principal celebrante desde la intervención en el que agradeció a todos los que trabajan en la clínica y cuidan por su salud así como la d los demás internados

La ceremonia se realizó al mediodía en una sala especialmente acondicionada para la celebración religiosa, dentro del sector del hospital reservado para la internación papal. Sector que tuvo que ser preparado especialmente porque el ala reservada para los Papas está siendo renovada. Todo en el décimo piso.

Participaron integrantes del personal médico y de enfermería que se encontraban fuera de servicio en ese momento, además de miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante la homilía, León XIV destacó el trabajo cotidiano de quienes acompañan a los enfermos y se ocupan de su fragilidad.

El otro significado de la misa de León XIV

La misa tuvo un significado especial porque permitió ver al Pontífice en actividad después de la intervención quirúrgica. En los dos días anteriores, había participado en celebraciones eucarísticas junto con otros sacerdotes, pero esta vez fue él quien presidió la ceremonia.

Aunque sólo fueron unas fotos, se lo puede ver muy repuesto a menos de 72 horas de una dura intervención. Si una persona ignora lo que sucedió con el Pontífice y su salud, puede creer que es una foto de una misa habitual celebrada por León XIV. Eso es una ratificación de lo que dicen los partes médicos profesionales.

El Papa viene evolucionando satisfactoriamente y según lo esperado. Aunque claro, aún falta el resultado de los estudios histopatologicos para tener el cuadro completo de su salud. Algo que importa a los católicos del mundo y en especial en la Argentina, Uruguay y Perú por el viaje, que sigue en agenda, pese a las especulaciones de suspensiones o postergaciones.

Cómo evoluciona la salud del Papa

El parte médico difundido este viernes informó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax confirmaron una mejoría constante de su estado general. Además, León XIV continuó con las sesiones de fisioterapia respiratoria, como parte del proceso de recuperación después de la operación.

Según los médicos, su evolución posoperatoria ya le permite realizar las actividades cotidianas con autonomía completa. Si todo sigue así, los alrededores de la clínica romana se saturarán de fieles el próximo domingo. León XIV - de mantener su evolución - podría imitar a Juan Pablo II (más limitado estuvo el papa Francisco) y celebrar el Ángelus desde una ventana del decimo piso de Gemelli. Sin embargo, hay una frase para seguir con mucha atención.

El influyente cardenal italiano Pietro Parolín. El secretario de Estado vaticano dijo que, por la salud del Papa, su pontificado puede "ser reformulado". ¿Qué quiso significar?¿ Otro final como el de Benedicto XVI? ( foto: Gentileza Vatican news)

"Reformulará su pontificado, si es necesario hacerlo"

La frase provino nada menos que del influyente cardenal Pietro Parolín, uno de los cardenales más destacado en el Vaticano. Es el secretario de Estado, como lo fue también con Francisco. Es decir, una suerte de primer ministro y canciller al mismo tiempo. Y la diplomacia de la Santa Sede es conocida en todo el mundo. Nada se dice por casualidad y menos, por error.

Sus palabras marcan que el cardenal sabe algo más sobre la salud del Papa que no puede anunciar. O que cuando se de a conocer el diagnóstico completo y el tratamiento por realizar, su caso pueda asemejarse al de Ratzinger, el papa Benedicto XVI que abdicó a la vicaría de Cristo.

Otro motivo más para seguir paso a paso la salud de León XIV y el esperado viaje a esta región del mundo.