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La Salud del Papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina: la decisión que espera la Iglesia

La Conferencia Episcopal Argentina mantiene, por el momento, la programación sobre la llegada del Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Sin embargo, aguardan una definición para determinar si ratifican la agenda.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
La Conferencia Episcopal Argentina espera novedades  del Vaticano sobre la salud del Papa (Foto: archivo).

La Conferencia Episcopal Argentina espera "novedades"  del Vaticano sobre la salud del Papa (Foto: archivo).

Desde la Conferencia Episcopal Argentina mantienen la programación de la visita del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Sin embargo, se mantienen a la espera de novedades sobre la decisión que adoptará el Vaticano con base en la evolución de la salud del Sumo Pontífice, que este miércoles se mantenía estable tras la operación de un cáncer de pulmón a la que fue sometido.

Leé también La declaración del Gobierno tras conocerse el parte médico del papa León XIV: "La agenda se podrá modificar"
Vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la sorpresa que generó en el Gobierno el diagnóstico de la salud del Papa. (Foto: Presidencia).

"No tenemos ninguna información distinta desde la Santa Sede", señaló este miércoles a A24.com una alta fuente del Episcopado, que forma parte del Comité de Coordinación de la Visita del Papa a la Argentina, y que el martes estuvo reunido con autoridades del Vaticano y del Gobierno argentino para avanzar en la logística de los eventos programados para la visita a la Argentina. De todos modos, en las últimas horas, todo el programa fue puesto en duda a la espera de la evolución de su salud.

Tras el anuncio formulado por el Papa en la misa del domingo en el Vaticano, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a todos los argentinos a rezar por la recuperación de León XIV, y desde ese día no emitió ningún otro comunicado, ya que quedó a la espera de información que difunda directamente el vocero del Vaticano.

Este miércoles, desde Roma se dio a conocer el segundo comunicado con el parte médico oficial, a menos de 24 horas de la operación del Pontífice en la clínica Gemelli.

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria avanza con normalidad: los valores se encuentran dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada", indica el parte médico oficial,

"El Santo Padre se ha sometido a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha retomado su alimentación normal y ha desayunado y almorzado. Su recuperación avanza según lo previsto", agrega.

Mientras se conocen los partes médicos, la Iglesia aguarda una definición sobre qué sucederá con la gira, que incluía las visitas a Uruguay y Perú.

¿Se puede reprogramar la visita del Papa?

Dentro de la iglesia argentina y del propio Gobierno hay voces que no descartan la posibilidad de avanzar en una eventual reprogramación de la visita el Papa, entendiendo que "hay que priorizar su estado de salud".

El primero en enviar un mensaje en ese sentido había sido el propio presidente Javier Milei. Luego, el canciller Pablo Quirno, quien ocupó un rol central en las negociaciones con el Vaticano para acordar la visita a la Argentina, expresó: "Estamos a disposición del Vaticano, hay que esperar. Pero si es necesario se puede reprogramar".

En el mismo sentido se expresaron la senadora Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes de todos modos aclararon que haya novedades que indiquen lo contrario, seguirán trabajando en función de la visita.

Qué dijo el último argentino que habló con el Papa antes de la operación

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, fue el último argentino que mantuvo una audiencia privada con León XIV el pasado lunes, horas antes de su internación. El encuentro se realizó cuando el Papa ya había anunciado públicamente que debía someterse a una operación.

Durante casi media hora, ambos conversaron sobre la situación de la Iglesia, las actividades del arzobispo en San Juan, las dificultades que enfrentan los jóvenes argentinos y los preparativos de la visita que generaba una gran expectativa.

Lozano dijo este miércoles que ahora la prioridad será su recuperación y que, si las recomendaciones médicas lo requerían, la visita podría realizarse en otra fecha. “Si hay que reprogramar, se reprogramará”, afirmó en una entrevista con Infobae desde Roma.

Al relatar el encuentro que mantuvo con el Papa, Lozano dijo que "conversamos como si todo siguiera en pie y sin modificaciones”, recordó Lozano. Sin embargo, aclaró que cualquier definición sobre el viaje dependerá de lo que determinen los profesionales que atienden al Sumo Pontífice y de las condiciones en que se encuentre durante su recuperación.

“Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, relató Lozano.

Desde Roma, Lozano también reconstruyó el impacto que provocó la noticia sobre la enfermedad en el Vaticano. “Fue un shock, sin duda, pero después ya no hubo tanto revuelo”, señaló.

En ese contexto, el arzobispo dijo que en otro diálogo con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, ambos coincidieron en que la recuperación de León XIV debía prevalecer sobre cualquier compromiso institucional o pastoral.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Visita Papal: La Conferencia Episcopal Argentina mantiene la programación de la visita del Papa León XIV, a la espera de novedades del Vaticano.
  • Salud del Papa: El Vaticano informó que la recuperación del Papa León XIV tras su operación de cáncer de pulmón avanza
Resumen generado por Thinkindot AI
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