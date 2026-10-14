La visita del papa León XIV a la Argentina: la decisión que espera la Iglesia

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria avanza con normalidad: los valores se encuentran dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada", indica el parte médico oficial,

"El Santo Padre se ha sometido a fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha retomado su alimentación normal y ha desayunado y almorzado. Su recuperación avanza según lo previsto", agrega.

Mientras se conocen los partes médicos, la Iglesia aguarda una definición sobre qué sucederá con la gira, que incluía las visitas a Uruguay y Perú.

¿Se puede reprogramar la visita del Papa?

Dentro de la iglesia argentina y del propio Gobierno hay voces que no descartan la posibilidad de avanzar en una eventual reprogramación de la visita el Papa, entendiendo que "hay que priorizar su estado de salud".

El primero en enviar un mensaje en ese sentido había sido el propio presidente Javier Milei. Luego, el canciller Pablo Quirno, quien ocupó un rol central en las negociaciones con el Vaticano para acordar la visita a la Argentina, expresó: "Estamos a disposición del Vaticano, hay que esperar. Pero si es necesario se puede reprogramar".

En el mismo sentido se expresaron la senadora Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes de todos modos aclararon que haya novedades que indiquen lo contrario, seguirán trabajando en función de la visita.

Qué dijo el último argentino que habló con el Papa antes de la operación

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, fue el último argentino que mantuvo una audiencia privada con León XIV el pasado lunes, horas antes de su internación. El encuentro se realizó cuando el Papa ya había anunciado públicamente que debía someterse a una operación.

Durante casi media hora, ambos conversaron sobre la situación de la Iglesia, las actividades del arzobispo en San Juan, las dificultades que enfrentan los jóvenes argentinos y los preparativos de la visita que generaba una gran expectativa.

Lozano dijo este miércoles que ahora la prioridad será su recuperación y que, si las recomendaciones médicas lo requerían, la visita podría realizarse en otra fecha. “Si hay que reprogramar, se reprogramará”, afirmó en una entrevista con Infobae desde Roma.

Al relatar el encuentro que mantuvo con el Papa, Lozano dijo que "conversamos como si todo siguiera en pie y sin modificaciones”, recordó Lozano. Sin embargo, aclaró que cualquier definición sobre el viaje dependerá de lo que determinen los profesionales que atienden al Sumo Pontífice y de las condiciones en que se encuentre durante su recuperación.

“Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, relató Lozano.

Desde Roma, Lozano también reconstruyó el impacto que provocó la noticia sobre la enfermedad en el Vaticano. “Fue un shock, sin duda, pero después ya no hubo tanto revuelo”, señaló.

En ese contexto, el arzobispo dijo que en otro diálogo con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, ambos coincidieron en que la recuperación de León XIV debía prevalecer sobre cualquier compromiso institucional o pastoral.