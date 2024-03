Estela de Carlotto dijo que "a Milei hay que cansarlo hasta que se vaya" y le respondió Villarruel

Embed

En tanto, agregó "hoy estuvo reunido el pueblo sano. El pueblo que quiera la patria y la prosperidad, no el hambre. Enfrente tenemos a los otros que no han abierto la ventana, pero no importa ojalá les llegue. Yo soy católica y por eso a veces pienso que hay milagros y por ahí en una de esas se les escapa algún acto de humanidad, mientras tanto estamos nosotros. Vamos a seguir y vamos a seguir luchando por nuestra patria, por la verdad, la memoria y la justicia".

Consultada sobre el video que publicó el Gobierno, Carlotto respondió: "Lo están poniendo fuera de línea y mintiendo permanentemente. Yo no lo vi pero por la palabra de ambos, todas injurias y ofensas".

La respuesta de Villaruel a Estela de Carlotto

La Vicepresidenta criticó en las redes sociales las declaraciones de la líder de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió “cansar” a Javier Milei “hasta que se vaya”.

“Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también”, contestó, por su parte, Villarruel, que cerró con el hashtag “#NoFueron30000″.

villaruel.png

Previamente, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo se mostró muy crítica de la actual administración nacional y advirtió que van a continuar “reclamando una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas”.

Estela de Carlotto sobre Milei y Villarruel:

El documento que elaboró Carlotto junto a Madres de Plaza de Mayo y distintas organizaciones de derechos humanos, donde cuestiona al Gobierno de Javier Milei dice: "las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional", expresó y sostuvo que "la democracia tiene una enorme deuda todavía, que es restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacida en las maternidades clandestinas de la dictadura".

"Frente a este Gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Vamos a seguir defendiendo la política de Memoria, Verdad y Justicia, construidas sobre consensos democráticos y sostenido por trabajadores", manifestó.

Carlotto consideró que “las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional”, y sumó que “la democracia argentina tiene una enorme deuda, restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas, nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”.