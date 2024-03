El Gobierno anticipó que habrá solo un video por el "Dia de la Memoria" y que no dará "indulto" a los militares

La línea del Ejecutivo es “no faltarle el respeto a ninguna víctima de los 70″ y pronunciarse en contra de la dictadura cívico militar en el Día de la Memoria.

El video lo produjo el publicista y director audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, junto a su equipo y la línea discursiva la planteó el asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde el Gobierno rechazaron que las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre que hay militares que están “injustamente detenidos” tenga que ver con una medida de indulto o de prisión domiciliaria para esto, pero el tema no va a ser tratado en la comunicación oficial.

patricia-bullrich-rosario-fuerzas-federales-1-g20240312-1768928.jpg La ministra de Seguridad pidió por los Militares detenidos. (Foto: archivo)

Patricia Bullrich pidió por los militares “injustamente detenidos”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo: “Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas”.

“Los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos... ya se ha convertido en una venganza”, agregó.