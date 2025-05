Fabiola Yáñez pidió disculpas por la foto de su cumpleaños en Olivos: "Fue un error muy grande"

En esta oportunidad también lo afirmó, aunque se hizo responsable. "Es algo de lo que me arrepiento mucho. Realmente, le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas”, sostuvo.

A su vez, la ex primera dama dio su versión de lo que ocurrió aquella noche. “No fui quien lo planeó, pero fui parte. Por ahí la gente no sabe que la Casa Rosada se trasladó a Olivos. Todos los ministros trabajaron todos los días en la Jefatura de Gabinete de Olivos. Entonces eso era una normalidad”, argumentó la ex pareja del expresidente en diálogo con Infobae.

Olivos gate}.webp La Corte Suprema cerró definitivamente la causa por la “Fiesta de Olivos” (Foto: Telam).

Además, contó que se organizaban cenas con frecuencia y que eso “era natural y normal”. “Ese día era mi cumpleaños. Y hubo gente que estaba trabajando conmigo, que se quedó", admitió.

Yáñez asumió la responsabilidad de esa situación

"Esto era algo que pasaba habitualmente. Fue algo que no tiene justificación para nada, pero no fue más que una comida”, sumó. Yáñez asumió la responsabilidad de esa situación y reconoció que fue “un poco excesivo”.

“Yo sé todo lo que se hizo, todo lo que hacíamos todos los días por lo que estaba sucediendo en el país y la cantidad de gente que me escribía o las cosas que hacíamos para poder ayudar a los que no la estaban pasando bien. Yo lo estaba viviendo. A mí me dolía y también lo sentí”, concluyó.