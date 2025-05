Juicio por la muerte de Maradona: el curioso motivo por el que Luque pidió no asistir a las audiencias

El compromiso con este estilo de vida se pudo observar el primer día del juicio, cuando el neurocirujano sacó un tupper antes de ingresar a la sala y comió una vianda saludable para cumplir con su exigente rutina de alimentación.

En este contexto, Luque solicitó al tribunal no asistir a las siguientes audiencias del juicio para evitar la exposición ante los medios y que la atención no se centre en su nueva figura. El médico decidió preservarse y solo irá a los tribunales cuando tenga que declarar.

leopoldo-luque-gano-un-concurso-de-fisicoculturismo-foto-leomartinez77-via-x-QHTIIR6FCRF7DCKP634762HA3Y.avif Leopoldo Luque ganó un concurso de fisicoculturismo. (Foto: @leomartinez77 vía X)

Leopoldo Luque es el nombre más conocido entre todos los imputados por la causa de la muerte de Diego Armando Maradona. El médico neurocirujano, que estaba encargado de la seguridad y el bienestar del ídolo, es apuntado como uno de los máximos responsables de su deterioro.

Luque fue el que recomendó la cirugía en la cabeza de Maradona

El médico fue el que recomendó la intervención quirúrgica en la cabeza de Maradona cuando no era un procedimiento seguro ni tampoco urgente. Además, en los chats y audios se puede ver el desprecio aberrante con el que hablaba del diez.

“Me avergüenzo de algunos mensajes que mandé. Me arrepiento y pido perdón a la familia y a la gente que lo quería mucho”, afirmó Luque en entrevistas. Sin embargo, aseguró: “No tengo miedo de ir preso”.