El intendente de Zárate: la zona periférica bajo el agua, 280 mm recibidos y el "partido ganado" si siguen sin víctimas fatales

En diálogo con A24, Matzkin remarcó que "la primera alerta se la dimos al barrio San Javier, que fue conocido hace un tiempo porque se inundó, les dije evacúen porque toda el agua que viene termina ahí" y agradeció que los "vecinos se fueron". "Ese barrio está tapado de agua", lamentó.

Embed - ALERTA ROJA EN ZÁRATE: HABLA EL INTENDENTE TRAS EL TEMPORAL

Además, graficó que hay una "situación atípica" con una caída que llega casi a "280 mm ahora, que es un poco más de lo que llueve en todo el año, en la mitad de un día".

También, remarcó que en la tarde advirtieron que la tormenta estaba "arriba" y que no había viento. "A los 150 mm firmé un decreto para que se termine la actividad pública", detalló del momento de la tarde cuando la lluvia recibida alcanzó la mitad de lo que llovió en Bahía Blanca en el temporal que a inicios de marzo dejó un saldo de 18 muertos.

El intendente precisó que existen "dos realidades" en Zárate: "la zona urbana, que podés hacer vida normal, y la zona periférica que si bien nunca esperamos una cantidad de agua como esta, hay que decir algo, esto es producto de una gran lluvia pero también de permitir un crecimiento de una ciudad fuera de los límites del código de planeamiento urbano".

"En La zona urbana planificada, hay vecinos que se inundaron... que le entró agua a la casa; ahora la zona que tiene dos metros de agua son lugares donde no tendría que existir un barrio", denunció.

Para esas zonas, expresó que "no hay solución". "Estás en el curso natural del agua, estás en la zona baja. La solución es un plan integral que vamos a pedir la colaboración de todos los organismos para relocalizar a la gente. No podemos seguir inventando y prometiendo soluciones que no existen. Las zonas bajas son zonas bajas y donde escurre el agua es donde escurre el agua", recriminó.

Sobre ese tema, explicó que hay "cuatro grandes barrios que hay que relocarizar y si tenemos que hablar de familias superan las 1.000".

El subdirector ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencia, Ignacio Cabello, expresó que en la zona se encuentran "desplegando botes y a Prefectura" y cuentan con "Gendarmería en el control de la ruta".

"Estamos con un despliegue de Nación fuerte, con provincia presente acá. Me comuniqué con (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, se comunicó el gobernador (Axel Kicillof). Estamos todos atrás de esto", complementó el intendente.

Además, celebró que hasta el momento no se registran víctimas fatales. "Si terminamos así yo digo que es partido ganado", acotó.