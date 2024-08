Javier Milei prepara su sexto viaje a Estados Unidos: a qué irá

Según la ONU, el resultado del Pacto será un “mundo y un sistema internacional mejor preparado para gestionar los retos de ahora y del futuro, por el bien de toda la humanidad y de las generaciones venideras”. Se trata de la sexta vez que el jefe de Estado irá a Estados Unidos desde que asumió el poder el 10 de diciembre de 2023.

Javier Milei viajará a México este mes

Antes de viajar a Estados Unidos en septiembre, Milei estará en México el 23 y 24 de agosto, con el fin de participar de la CPAC y reunirse con empresarios.

“El Presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha confirmado su participación en la Conservative Political Action Conference (CPAC) de México, que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto”, indicó un comunicado del equipo de prensa del dirigente Eduardo Verástegui, actor y organizador del evento. Se trata de un encuentro de políticos conservadores.

Aunque estará en México, no se reunirá con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que confirmó que no habrá un encuentro entre ambos porque no coincide “con su manera de pensar y su forma de ser”.