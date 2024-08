Guillermo Coppola habló tras la confirmación del romance entre Yuyito González y Javier Milei: "Me hace daño"

“Por Milei, porque tengo una buena relación”, aseguró Coppola. Inmediatamente, el ex de Yuyito dio a entender que le hubiese gustado recibir un llamado del mandatario.

Y ejemplificó: “Sí, mirá… lo hizo gente que no me conocía en su momento. Empresarios del exterior. Recuerdo uno de México muy importante, dueño de Televisa, el Tigre Azcárraga. No salió con ella, pero tenía intención. Igualmente me llamó. Ya había dejado de ser mi pareja pero igualmente me llamó".

“Como dice Marcela, yo un toque hago. No hablé con Yuyito, tampoco con mi hija. Sabés por qué... ¿qué digo? Entiendo que estará bien, se la ve bien, bajó bien del auto”, agregó.

Ahí, Kazcka quiso saber si habría alguna posibilidad de que festejen una Navidad todos juntos. Totalmente pero depende de dónde sea. Si es en Olivos, no voy. La puedo hacer en casa”, le respondió.

Tras el beso en público, Yuyito González confirmó su noviazgo con Javier Milei: "Es ahora o nunca"

A unas pocas horas de haberse visto en todos los medios a Javier Milei besando en público a Amalia Yuyito González en un evento en el CCK, la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) confirmó este miércoles su noviazgo con el Presidente de la Nación.

En una charla con sus panelistas, Facundo Ventura y Pochi de Gossipeame, Amalia aseguró que tienen muchas cosas en común, dado que a ella le interesa mucho la actualidad, al tiempo que aseguró que es "lindo tener la oportunidad de enamorarse y es algo que hace bien interiormente".

Sobre la oficialización de la relación, Ventura quiso saber si Milei le preguntó a la vieja usanza si quería ser su novia, a lo que Yuyito admitió que no: "La verdad es que no registro una pregunta, pero se fue dando un poco en el día a día".

Yuyito González - Con Javier Milei somos novios - captura Empezar el día.jpg

Al tiempo que contó que después de la obra cenaron juntos con otra gente más y después cada uno se fue su casa. Y fue allí cuando se dio cuenta que le explotaba el teléfono con consultas y felicitaciones.

Por otro lado, sobre la fecha oficial del comienzo del vínculo, Yuyito aseguró que no hay un día establecido. Y remarcó que todo lo que sea para sumar alegría y nutrir a la relación será bienvenido. Asimismo, afirmó que lo que no sea así hará "oídos sordos" y será "ciegay muda", recalcando que no le entran "las balas por ningún lado".

"Es ahora o nunca chicos. Yo no soy una nena. Para mí es una bendición de Dios pensar, cuando ya no pensaba, en tener una pareja, que me iba a enamorar", admitió Yuyito González. Además, agregó que la diferencia de edad es otro punto que suma a la relación, a pesar de siempre haber sido prejuiciosa con el tema: "Me di cuenta que la experiencia de una mujer madura, en una relación suma increíblemente".

el like de Karina Milei a Yuyito González.jpg

Por último, sobre su relación con Karina, hermana de Javier Milei y persona fundamental en la vida del mandatario, la conductora contó que tienen "mucho feeling", al asegurar que le gustan mucho las mujeres empoderadas y como prueba de la excelente relación que mantienen mostró el like que le dio a una publicación sobre el primer beso en público.