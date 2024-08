La pregunta sobre su romance con Javier Milei que incomodó a Yuyito González

Embed

A la salida del programa, la ex vedette fue abordada por la prensa. En diálogo con los cronistas reiteró que está empezando una relación con el Jefe de Estado, pero se mostró incómoda con una pregunta en particular.

"¿Es romántico el presidente? ¿El beso fue consensuado o te sorprendió a vos?", le dijeron a Yuyito. "No quiero hablar de intimidades, no lo tomen a mal pero es incómodo”, aseguró la conductora.

“Sos la primera dama, queremos saber…”, insistió otro periodista y la ex vedette aclaró: "No, no soy la primera dama”.

Yuyito González confesó si iría a la quinta de Olivos para visitar a Javier Milei

En las últimas horas la periodista Yuyito González confirmó su romance con el actual presidente Javier Milei, y en medio de la polémica con Tamara Pettinato, reveló si visitaría la quinta de Olivos para encontrarse con el mandatario.

"Es una cosa sana, pura, linda e inocente. Estamos enamorándonos mucho, somos novios. Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo", confirmó Yuyito en Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Luego, en el mismo programa analizó la posibilidad de acudir a la quinta de Olivos y planteó: “Yo interpreto que es la casa que habita el presidente, en este caso, Javier. Si se toma como que vas a la casa de tu novio, es como si tu novio fuera tu casa o la casa de tu familia”.

“Si nada es ilegal, yo no tendría ningún problema. Porque si no, ¿qué hacés? ¿A dónde vas? Es algo a conversar, cómo te vas organizando, es un día a día de conversar", sumó.

De esta forma, dejó en claro que estaba dispuesta a concretar un encuentro allí y remarcó: “Está abierta la posibilidad porque también de alguna manera te tenés que relacionar”.