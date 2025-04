Manuel Adorni en A24: "El PRO empieza a ser parte del pasado"

"Más allá de las críticas o de las chicanas que nos hacen desde el PRO consideramos que es parte del juego político pero no tenemos nada que discutir con el PRO. Para nosotros es o kirchnerismo o la Libertad Avanza. Creemos que hoy el PRO no es una alternativa al kirchnerismo porque no lo fue cuando gobernaba nación y no lo es ahora en la Ciudad", analizó Adorni en diálogo con Pablo Rossi en A24.