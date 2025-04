El Gobierno dice que la foto entre Macri y Santiago Caputo "no cambia nada", y se tensa la relación entre LLA y el PRO

En tanto, desde otro sector de la Casa Rosada, cercano a Milei, descartaron a A24.com una inminente cumbre entre ellos e incluso, de Milei con el expresidente Macri.

Todo a días de las elecciones locales en la Ciudad de Buenos Aires, adonde el expresidente acusa a Karina Milei y a Santiago Caputo, de romper una posible alianza para ganarle al peronismo y a horas del debate televisivo que enfrenta a todos los candidatos.

macri milei .jpg

La tensión política entre el triángulo de hierro del presidente Milei y Macri llegó a tal extremo que algunos asistentes a la cena de la Fundación Libertad, de la que es habitué Macri, confirmaron que Milei no fue porque no quería cruzarse al expresidente y aunque estaba invitado, envió en su representación a su vocero y primer candidato a legislador por la Ciudad, Manuel Adorni y su asesor estrella Santiago Caputo que llegó con todo su equipo de influencers que concentran "la batalla" electoral en redes sociales.

Cuentan quienes presenciaron el cruce entre Macri y Caputo que el expresidente se acercó a saludarlo y apuntándolo con el dedo índice, como muestran las fotos e imágenes que se viralizaron, le preguntó a Caputo entre risas tensas: "¿Qué hacés acá? Acá no hay ningún malo" a lo que el asesor de Milei le retrucó, también entre risas: "son todos malos".

Y Macri replicó: "Hay algunos malos y otros menos malos".

Mauricio Macri vs Santiago Caputo, se saludaron en la cena de la Fundación Libertad. Foto X..jpeg

Pero después, en declaraciones a la prensa que lo esperaba a la salida, Macri dejó trascender su malestar con el politólogo que maneja casi todos los hilos de la Casa Rosada y se refirió a las discusiones entre LLA y el PRO por una alianza electoral.

“¿Y tu vieja que opina?, ella sabe más que yo", respondió Macri y sobre la foto con Santiago Caputo señaló: “Yo dialogo con todo el mundo, le dije que acá no había ninguno malo”.

Sebastián Pareja, senador bonaerense y jefe del partido La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Foto Archivo..avif

Desde el campamento libertario no tardaron en salir a responderle a Macri: el presidente de LLA de la provincia de Buenos Aires, y aliado de Karina Milei, Sebastián Pareja, descartó una coalición en ese territorio y apuntó contra Macri cuando le preguntaron por las declaraciones del expresidente que acusa al Gobierno de comprar dirigentes.

"A los del PRO no necesitamos comprarlos, estaban regalados", le respondió a Macri el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y dijo que "Macri hace rato que no tiene razón".

Karina Milei, Eduardo Lule Menem, Sebastian Pareja, por LLA se reunieron con los diputados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Foto Karina Milei X.jpeg

Pareja, el encargado de negociar una alianza entre LLA y algunos dirigentes del PRO en provincia de Buenos Aires, excluyó de esa alianza a Macri:

"Yo creo que el expresidente hace rato, que no tiene razón, nosotros llevamos adelante una tarea muy genuina, él lo sabe muy bien. Tras el balotaje me senté con la mesa política del pro de la provincia, acordamos no ir a caranchear; dejamos que el proceso decante. En ese momento ni siquiera había que comprarlos, se regalaban, no los fuimos a buscar, dejamos las puertas abiertas para que el proceso se diera de manera natural", relató el armador político de Milei en territorio bonaerense.

En Casa Rosada la intención es llegar a un acuerdo con dirigentes como el presidente del PRO en la provincia, como Cristian Ritondo y el Diego Santilli. El propio presidente y Karina Milei encabezaron con ellos el mes pasado una cumbre en Casa Rosada.