Mauricio Macri con Luis Novaresio: "Javier Milei no me defraudó, pero está en observación"

Mauricio Macri habló en A24 con Luis Novaresio en una entrevista exclusiva y se refirió a la gestión del presidente: “Javier Milei no me defraudó”. A su vez aclaró que está en “observación” de lo que haga el mandatario y aclaró: “Esperamos que el cambio no pierda ritmo, que aumente la velocidad y que incluya más”.