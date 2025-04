El particular desafío que tendrán que cumplir quienes quieran obtener cigarrillos en Gran Hermano 2024

Acto seguido, explicó: “El tema es el siguiente, esta semana se pone en juego un atado por persona que se ate por 24 horas, pero se tienen que atar todos juntos. Los tres, cuatro o cinco que quieran cigarrillos”.

“Van a tener que convivir 24 horas, para ir al baño, bañarse, todo”, remarcó dando aviso de que el mismo comenzará apenas termine la emisión de esta noche.

Tras el comunicado de Santiago, confirmó que había cupo para siete participantes y quienes decidieron unirse al desafío para pasar un día entero atados fueron Selva y Eugenia.

La durísima sanción de Gran Hermano a Chiara por romper las reglas: "No podrás..."

Este martes, en Gran Hermano 2024(Telefe), la participante Chiara Mancuso volvió a ser sancionada por hacer referencia a los gritos del exterior.

"Quiero ser muy claro. En este juego solo debería importarles lo que sucede puertas adentro. Ese es el sentido del aislamiento", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve enfrente de los jugadores y los visitantes.

Luego, el 'Big' remarcó: "Cualquier grito, lo mismo da si es favorable o adverso. No tiene que incidir en el estado de ánimo de nadie ni otorgarle un valor significativo al punto de conjeturar que ese grito determina la mirada del afuera, gravísimo error. Es para ahuyentar esos fantasmas que impuse la regla de no hablar sobre los gritos".

"Sin embargo, no siempre acatan esta norma cuya finalidad es alentarlos a que solo se concentren en su propio desempeño puertas adentro", continuó.

"Quiero dirigirme a Chiara, en particular. Sos consciente que anoche recibiste un grito sobre el cual hiciste referencia en la casa, situación que me obliga a aplicar una sanción. A partir de este momento, Chiara, estás nominada, es decir, formás parte de la placa de esta semana y no podrás ser salvada por el líder", le comunicó el dueño de la casa a la morocha.