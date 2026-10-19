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Milei participa en Neuquén de una exposición sobre energía y por la noche parte a Madrid

El Presidente hablará en la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas 2026 junto a Karina Milei y el gobernador Rolando Figueroa. Será la última actividad oficial antes de viajar a España para participar de un foro económico y reuniones con políticos de derecha.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei se muestra en Neuquén con el gobernador Rolando Figueroa (Foto: archivo).

Javier Milei se muestra en Neuquén con el gobernador Rolando Figueroa (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei tendrá este lunes una agenda que combinará la actividad energética con un nuevo viaje al exterior. A las 17, participará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, que se desarrolla en el Espacio DUAM, en la provincia de Neuquén.

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Luis Caputo anunció la futura presentación del proyecto tras una reunión de Javier Milei con directivos de Chevron en Los Ángeles. (Foto: Luis Caputo).

El mandatario hablará en el acto inaugural de la exposición después de las intervenciones del presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, y del gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

La exposición también tendrá presencia internacional el martes con el arribo del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

La actividad se realiza en una provincia estratégica para el desarrollo energético argentino, con Vaca Muerta como uno de los principales activos para ampliar la producción de hidrocarburos, atraer inversiones y aumentar las exportaciones.

Entre las actividades del Presidente se incluyen, a las 18, una recorrida por el stand de YPF antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

El encuentro que inaugura Milei se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM, en la ciudad de Neuquén y se espera la asistencia de más de 20 mil personas y la presencia de más de 400 marcas expositoras.

Por la noche, a las 23, Milei partirá rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. El Presidente llegará a España el martes y comenzará sus actividades oficiales el miércoles.

Milei y la visita a Neuquén, en el marco de las negociaciones con gobernadores

La visita de Milei a Neuquén forma parte del plan oficial de recorrer las provincias con proyectos productivos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La Casa Rosada mantiene negociaciones con varios gobernadores, entre ellos, el neuquino Rolando Figueroa, para avanzar en leyes clave para el Gobierno como el Presupuesto 2027 o la reforma electoral para eliminar o suspender las PASO, además de evaluar la posibilidad de conformar alianzas para 2027.

Figueroa es considerado un gobernador cercano, que suele apoyar, a través de sus legisladores nacionales, los distintos proyectos enviados por el Gobierno al Congreso. En ese sentido, Diputados tendrá este miércoles una sesión clave convocada por el oficialismo y sus aliados para tratar proyectos vinculados con la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar, entre otros.

La presencia de Milei junto a Karina Milei se inscribe en la agenda energética del Gobierno, que busca posicionar al sector como uno de los motores del crecimiento económico y de la generación de divisas.

Neuquén concentra una parte central de la producción nacional de petróleo y gas, impulsada por el desarrollo de la formación Vaca Muerta y los proyectos de inversión asociados a la actividad.

El Gobierno aprobó recientemente la adhesión al RIGI de un proyecto de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén para el área Los Toldos II Este, con una inversión de US$6.432 millones. A ese se suma el de Pluspetrol y GyP para Bajo del Choique-La Invernada, por US$12.400 millones a lo largo de 25 años. El distrito también avanza con obras como Rincón de Aranda y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Milei inaugura la Expo Oil & Gas en Neuquén antes de viajar a España.
  • El mandatario se reunirá con el gobernador Rolando Figueroa en medio de negociaciones políticas.
  • El viaje a Madrid incluye foros económicos y reuniones con políticos de derecha españoles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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