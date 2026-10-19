Milei participa en Neuquén de una exposición sobre energía y por la noche parte a Madrid

Entre las actividades del Presidente se incluyen, a las 18, una recorrida por el stand de YPF antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

El encuentro que inaugura Milei se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM, en la ciudad de Neuquén y se espera la asistencia de más de 20 mil personas y la presencia de más de 400 marcas expositoras.

Por la noche, a las 23, Milei partirá rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier. El Presidente llegará a España el martes y comenzará sus actividades oficiales el miércoles.

Milei y la visita a Neuquén, en el marco de las negociaciones con gobernadores

La visita de Milei a Neuquén forma parte del plan oficial de recorrer las provincias con proyectos productivos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La Casa Rosada mantiene negociaciones con varios gobernadores, entre ellos, el neuquino Rolando Figueroa, para avanzar en leyes clave para el Gobierno como el Presupuesto 2027 o la reforma electoral para eliminar o suspender las PASO, además de evaluar la posibilidad de conformar alianzas para 2027.

Figueroa es considerado un gobernador cercano, que suele apoyar, a través de sus legisladores nacionales, los distintos proyectos enviados por el Gobierno al Congreso. En ese sentido, Diputados tendrá este miércoles una sesión clave convocada por el oficialismo y sus aliados para tratar proyectos vinculados con la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar, entre otros.

La presencia de Milei junto a Karina Milei se inscribe en la agenda energética del Gobierno, que busca posicionar al sector como uno de los motores del crecimiento económico y de la generación de divisas.

Neuquén concentra una parte central de la producción nacional de petróleo y gas, impulsada por el desarrollo de la formación Vaca Muerta y los proyectos de inversión asociados a la actividad.

El Gobierno aprobó recientemente la adhesión al RIGI de un proyecto de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén para el área Los Toldos II Este, con una inversión de US$6.432 millones. A ese se suma el de Pluspetrol y GyP para Bajo del Choique-La Invernada, por US$12.400 millones a lo largo de 25 años. El distrito también avanza con obras como Rincón de Aranda y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.