Javier Milei participa de la Asamblea de la ONU con Malvinas como un eje de su discurso

La posición de Trump sobre el conflicto será seguida de cerca por la delegación argentina. El mandatario estadounidense había planteado que Washington podría modificar su histórica neutralidad frente a la disputa, aunque sus declaraciones también estuvieron vinculadas con su intención de presionar al Reino Unido para que aumente su presupuesto destinado a la defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y con la posibilidad de que Estados Unidos actúe como mediador.

El Gobierno nacional seguirá de cerca el encuentro entre Donald Trump y el primer ministro británico. (Foto: archivo)

Tras esas declaraciones, Milei avanzó con sanciones contra empresas israelíes y británicas vinculadas con la exploración petrolera en las inmediaciones de las islas y retomó el proyecto para reforzar la presencia militar en el sur.

Burnham, en tanto, buscará que Trump reduzca el tono de sus declaraciones y sostenga la posición histórica de Estados Unidos y el Reino Unido sobre la disputa.

La agenda de Javier Milei en Nueva York

El primer compromiso de Milei será el foro Escudo de las Américas. Luego visitará la institución educativa judía ortodoxa Yeshiva Darchei Torah, ubicada en Far Rockaway, Queens, a una hora y media de Manhattan. Allí recibirá a las 17 el premio “Ohev Israel”, destinado a personalidades que apoyan la causa israelí.

Más tarde, el mandatario tiene previstas reuniones con el empresario mexicano Roberto Salinas y con el economista Xavier Sala i Martín.

Para el miércoles, después de su exposición ante la Asamblea General de la ONU, Milei participará de la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute.

También mantendrá un encuentro con empresarios del Council of the Americas y tendrá una actividad con el rabino Simon Jacobson.

Durante la noche, habrá además un contacto con funcionarios estadounidenses en un foro dedicado a cadenas de suministro, energía e infraestructura. Allí, Quirno y el cónsul argentino Gerardo Díaz Bartolomé recibirán a Christopher Landau y Juan Pablo Segura.

El jueves al mediodía, Milei expondrá en The Economic Club of New York. Después mantendrá su encuentro con Netanyahu y emprenderá el regreso a la Argentina durante la noche. Está previsto que llegue al país el viernes a las 8:30.

El encuentro con Benjamín Netanyahu

En medio de esa agenda internacional, Milei tiene previsto reunirse el jueves a las 17 con Netanyahu. El encuentro será uno de los compromisos bilaterales de mayor relevancia durante su estadía en Nueva York.

Antes de esa reunión, el Gobierno argentino también celebró distintas expresiones de respaldo a la posición sobre Malvinas provenientes de funcionarios y allegados al Gobierno israelí.

Milei tiene previsto reunirse el jueves a las 17 con Netanyahu. (Foto: archivo)

El encuentro con Netanyahu se producirá luego de que Milei mantenga otras reuniones durante su paso por Nueva York y en el tramo final de su viaje antes de regresar a la Argentina.

La reunión con Marco Rubio y la búsqueda de un encuentro con Trump

Uno de los encuentros confirmados para el presidente será con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La reunión fue incorporada a la agenda para este martes.

En ese marco, el Gobierno continuará con las gestiones para lograr un encuentro con el presidente estadounidense.

Por su parte, Trump ya mantuvo el lunes reuniones con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este martes, además, tiene previsto encontrarse con Burnham.