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Javier Milei participa de la Asamblea de la ONU con Malvinas como un eje de su discurso

El Presidente arribó este martes a Nueva York, donde volverá a plantear el reclamo por la soberanía de las islas. Durante su estadía también se reunirá con Benjamín Netanyahu y Marco Rubio.

El presidente arribará este martes a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU. (Foto: archivo)

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El presidente llegó este martes por la mañana acompañado por el canciller Pablo Quirno y tiene previsto reunirse el jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no forma parte de la comitiva que acompaña al presidente durante el viaje a Nueva York.

Javier Milei participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y mantendrá reuniones bilaterales. (Foto: archivo)

Javier Milei participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y mantendrá reuniones bilaterales. (Foto: archivo)

Tampoco figura en la agenda presidencial la participación en el tradicional cóctel inaugural organizado por el presidente anfitrión, aunque se estima que Milei podría participar de esa actividad.

Malvinas, en el centro de la agenda internacional

Milei aprovechará su discurso ante la Asamblea General de la ONU para insistir con el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas. El planteo estará atravesado por la expectativa del Gobierno sobre el encuentro que mantendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Andrew Burnham.

La posición de Trump sobre el conflicto será seguida de cerca por la delegación argentina. El mandatario estadounidense había planteado que Washington podría modificar su histórica neutralidad frente a la disputa, aunque sus declaraciones también estuvieron vinculadas con su intención de presionar al Reino Unido para que aumente su presupuesto destinado a la defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y con la posibilidad de que Estados Unidos actúe como mediador.

El Gobierno nacional seguirá de cerca el encuentro entre Donald Trump y el primer ministro británico. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional seguirá de cerca el encuentro entre Donald Trump y el primer ministro británico. (Foto: archivo)

Tras esas declaraciones, Milei avanzó con sanciones contra empresas israelíes y británicas vinculadas con la exploración petrolera en las inmediaciones de las islas y retomó el proyecto para reforzar la presencia militar en el sur.

Burnham, en tanto, buscará que Trump reduzca el tono de sus declaraciones y sostenga la posición histórica de Estados Unidos y el Reino Unido sobre la disputa.

La agenda de Javier Milei en Nueva York

El primer compromiso de Milei será el foro Escudo de las Américas. Luego visitará la institución educativa judía ortodoxa Yeshiva Darchei Torah, ubicada en Far Rockaway, Queens, a una hora y media de Manhattan. Allí recibirá a las 17 el premio “Ohev Israel”, destinado a personalidades que apoyan la causa israelí.

Más tarde, el mandatario tiene previstas reuniones con el empresario mexicano Roberto Salinas y con el economista Xavier Sala i Martín.

Para el miércoles, después de su exposición ante la Asamblea General de la ONU, Milei participará de la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute.

También mantendrá un encuentro con empresarios del Council of the Americas y tendrá una actividad con el rabino Simon Jacobson.

Durante la noche, habrá además un contacto con funcionarios estadounidenses en un foro dedicado a cadenas de suministro, energía e infraestructura. Allí, Quirno y el cónsul argentino Gerardo Díaz Bartolomé recibirán a Christopher Landau y Juan Pablo Segura.

El jueves al mediodía, Milei expondrá en The Economic Club of New York. Después mantendrá su encuentro con Netanyahu y emprenderá el regreso a la Argentina durante la noche. Está previsto que llegue al país el viernes a las 8:30.

El encuentro con Benjamín Netanyahu

En medio de esa agenda internacional, Milei tiene previsto reunirse el jueves a las 17 con Netanyahu. El encuentro será uno de los compromisos bilaterales de mayor relevancia durante su estadía en Nueva York.

Antes de esa reunión, el Gobierno argentino también celebró distintas expresiones de respaldo a la posición sobre Malvinas provenientes de funcionarios y allegados al Gobierno israelí.

Milei tiene previsto reunirse el jueves a las 17 con Netanyahu. (Foto: archivo)

Milei tiene previsto reunirse el jueves a las 17 con Netanyahu. (Foto: archivo)

El encuentro con Netanyahu se producirá luego de que Milei mantenga otras reuniones durante su paso por Nueva York y en el tramo final de su viaje antes de regresar a la Argentina.

La reunión con Marco Rubio y la búsqueda de un encuentro con Trump

Uno de los encuentros confirmados para el presidente será con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La reunión fue incorporada a la agenda para este martes.

En ese marco, el Gobierno continuará con las gestiones para lograr un encuentro con el presidente estadounidense.

Por su parte, Trump ya mantuvo el lunes reuniones con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este martes, además, tiene previsto encontrarse con Burnham.

En pocas palabras

  • Milei en la ONU: El presidente Javier Milei participará de la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas será un eje central de su discurso.
  • Agenda internacional: Durante su visita, Milei mantendrá reuniones bilaterales clave con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y se espera un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos.
  • Reclamo por Malvinas: El mandatario insistirá ante el foro internacional con la postura argentina sobre las islas, en un contexto marcado por las expectativas sobre la posición de Estados Unidos frente a la disputa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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