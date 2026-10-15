Milei ratificó en Washington su apoyo a Israel y volvió a pronunciarse contra el antisemitismo: "Habrá tolerancia cero"

“En lugar de una condena tajante, asistimos a muchos actos de incomodidad, de prematuros llamados al diálogo con el mal, de justificaciones a la barbarie y de condenas preventivas al legítimo derecho de defensa de la víctima”, afirmó.

Milei advirtió sobre el antisemitismo y ratificó su respaldo a Israel

El encuentro, denominado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, se desarrolló en la sede diplomática argentina, encabezada por el embajador Alec Oxenford.

El Presidente estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el rabino Yehuda Kaploun, el legislador republicano Michael Rulli, el empresario Marcelo Mindlin y representantes diplomáticos de distintos países.

Javier Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno durante el acto en la Embajada argentina en Washington.

“Vivimos una ola renovada de antisemitismo, un antisemitismo que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel”, sostuvo.

Además, aseguró que el Gobierno argentino mantendrá una postura firme frente a cualquier manifestación de odio contra la comunidad judía. “Mientras sea Presidente de la nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo”, afirmó.

“Cuando se libra una batalla entre el bien y el mal, entre la libertad y la opresión, entre la civilización y la barbarie, tomar partido no es una opción entre otras, es una obligación moral”, expresó.

El reconocimiento de Milei a Donald Trump

En otro tramo de su exposición, Milei destacó el papel del presidente estadounidense Donald Trump en el respaldo a Israel y remarcó la alianza entre ambos países para enfrentar el antisemitismo. “Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han vuelto a pararse con firmeza del lado de Israel y del pueblo judío”, aseguró.

Asimismo, destacó el rol de Argentina al frente de la IHRA y sostuvo que el país busca ampliar el alcance de las iniciativas destinadas a preservar la memoria del Holocausto. “La Argentina se enorgullece de ser pionera junto a los Estados Unidos en llevar esta causa a todo nuestro continente”, afirmó.