El FMI elogió las reformas de Milei y proyectó una recuperación de la economía argentina en 2027

El ministro Luis Caputo, satisfecho por su encuentro con Kristalina Georgieva. (Foto: Cuenta de X de Caputo)

En ese sentido, recomendó preservar los avances fiscales y reemplazar las ayudas generalizadas por transferencias directas y focalizadas en los hogares de menores ingresos.

El Fondo también diferenció a la Argentina y Ecuador del resto de los países de la región por sus esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda pública.

Además, Chalk elogió la modernización laboral impulsada por la administración de Milei y sostuvo que este tipo de reformas puede generar resultados positivos.

No obstante, el escenario todavía presenta desafíos. El FMI advirtió sobre los riesgos derivados de la inflación, el encarecimiento de la energía y las dificultades de financiamiento asociadas a las tasas de interés elevadas. El organismo considera que la recuperación dependerá de que se consoliden las reformas, mejore la inversión y se fortalezca gradualmente la demanda interna.

FMI: 2026, año débil para la Argentina, y recuperación en 2027

El FMI tiene su segunda reunión del año, esta vez en Tailandia. En la presentación de la actualización del Reporte Económico Mundial (WEO) se produjo un recorte de las proyecciones para la Argentina para este 2026. Se mantiene el crecimiento, pero muy por debajo de lo previsto allá por el mes de abril.

Sobre este tema, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI dijo: "En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, aseguró Chalk.

El FMI recortó al 2,1% el crecimiento de la Argentina para este año. (Foto: WEO del FMI)

A propósito, esta recuperación prevista para el año 2027 se basa en estos pilares para el FMI: “Se prevé que la actividad en Argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado, los cuales se verán favorecidos por la disminución de la inflación y los esfuerzos de reforma en curso”, dice el informe de octubre.

La situación de la Argentina en relación con la economía regional

Es otro de los datos que el organismo internacional de crédito analizó en esta reunión en Tailandia. Nigel Chalk destacó los casos de la Argentina y Ecuador dentro de la región. Con la salvedad de lo que se espera finalmente para este año y el rebote para los años siguientes. En este 2026, el PBI del país tendrá un crecimiento menor que el promedio para la región, pero para los años subsiguientes, se invertirá la relación.

La Argentina y la región. Pierde en la comparación para 2026, pero se recupera por encima del promedio en 2027 y 2028. (Foto: WEO/FMI)

Para el FMI, la Argentina estará en el mismo nivel de América del Sur en este 2026 y apenas por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en 2026. Pero ya en 2027 y 2028, el organismo espera que el país crezca muy por encima de los valores regionales.

Para 2027 un 3,5% contra el 2,4 en América del Sur y un 4,2 % en 2028 sobre un 2,8% regional. Chalk también dejó una recomendación general sobre la que también habló la directora gerente del FMI. La posibilidad de que se estire la brecha entre países desarrollados y el resto del mundo. El funcionario del Fondo expresó: “Sin una aceleración significativa de la productividad y de la inversión extranjera, América Latina corre el riesgo de quedarse aún más rezagada en la mejora de los ingresos y los niveles de vida. Se trata de un problema urgente”.