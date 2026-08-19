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Vaca Muerta suma una inversión de US$ 6.400 millones con un nuevo proyecto de Tecpetrol bajo el RIGI

La iniciativa Los Toldos II Este recibió la aprobación para ingresar al régimen de incentivos. La compañía prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios y generar 3100 puestos de trabajo directos.

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La iniciativa Los Toldos II Este recibió la aprobación para ingresar al régimen de incentivos. (Foto: Tecpetrol)

La iniciativa Los Toldos II Este recibió la aprobación para ingresar al régimen de incentivos. (Foto: Tecpetrol)

Tecpetrol obtuvo la aprobación para incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) su proyecto petrolero Los Toldos II Este, ubicado en Vaca Muerta, Neuquén. La iniciativa contempla un desembolso de US$ 6400 millones, una producción de hasta 70.000 barriles de petróleo por día y la creación de 3100 empleos directos y otros 4800 indirectos.

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Con 130 votos, el Súper RIGI resultó aprobado en Diputados. (Foto: captura)

El Comité Evaluador del Gobierno autorizó la adhesión de la empresa perteneciente al Grupo Techint. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la aprobación y sostuvo que los beneficios previstos por el RIGI permitirán acelerar el desarrollo del área.

“El RIGI no solo acelerará el ritmo del desarrollo, sino que además permitirá que se incrementen en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área”, remarcó Caputo.

La inversión de Tecpetrol se convirtió en la de mayor monto aprobada hasta ahora dentro del régimen. Entre los proyectos que también cuentan con beneficios del RIGI se encuentra el de Southern Energy, el grupo de compañías petroleras encabezado por PAE, con una inversión superior a US$ 15.000 millones. YPF, por su parte, tiene iniciativas que rondan los US$ 51.000 millones.

A la lista se suman otros dos proyectos vinculados con Vaca Muerta. Pampa Energía recibió la aprobación para Rincón de Aranda, que prevé una inversión de US$ 4521 millones. También fue autorizado el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur, con un desembolso de US$ 2900 millones para construir la infraestructura destinada a transportar el crudo desde la cuenca neuquina hasta la costa de Río Negro.

Cuántos proyectos ya fueron presentados al RIGI

El Gobierno informó que hasta el momento recibió 43 propuestas para ingresar al régimen, con inversiones proyectadas por un total de US$ 148.229 millones. De ese conjunto, 23 iniciativas ya fueron aprobadas y representan compromisos de inversión por US$ 49.766 millones.

La compañía prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios. (Foto: Tecpetrol)

La compañía prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios. (Foto: Tecpetrol)

Caputo había anticipado que el volumen de proyectos podría crecer en los próximos meses. “Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad. En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta US$ 50.000 millones”, había señalado la semana pasada durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En pocas palabras

  • Tecpetrol: Aprobado proyecto Los Toldos II Este en Vaca Muerta por US$ 6.400 millones.
  • Empleo: Se crearán 3100 puestos de trabajo directos y 4800 indirectos.
  • RIGI: La inversión es la de mayor monto aprobada hasta ahora bajo el régimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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