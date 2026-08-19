Vaca Muerta suma una inversión de US$ 6.400 millones con un nuevo proyecto de Tecpetrol bajo el RIGI

A la lista se suman otros dos proyectos vinculados con Vaca Muerta. Pampa Energía recibió la aprobación para Rincón de Aranda, que prevé una inversión de US$ 4521 millones. También fue autorizado el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur, con un desembolso de US$ 2900 millones para construir la infraestructura destinada a transportar el crudo desde la cuenca neuquina hasta la costa de Río Negro.

Cuántos proyectos ya fueron presentados al RIGI

El Gobierno informó que hasta el momento recibió 43 propuestas para ingresar al régimen, con inversiones proyectadas por un total de US$ 148.229 millones. De ese conjunto, 23 iniciativas ya fueron aprobadas y representan compromisos de inversión por US$ 49.766 millones.

La compañía prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios. (Foto: Tecpetrol)

Caputo había anticipado que el volumen de proyectos podría crecer en los próximos meses. “Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad. En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta US$ 50.000 millones”, había señalado la semana pasada durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.