Caputo anunció una nueva inversión en Vaca Muerta: Chevron presentará un proyecto en el RIGI por más de US$10.000 millones

El viaje de Milei a Los Ángeles junto a Caputo y Quirno

El encuentro se dio en el marco de la agenda que Milei desarrolla en Estados Unidos, donde participa de actividades orientadas a consolidar vínculos con empresarios, fondos de inversión y referentes del sector privado internacional. El objetivo del Gobierno es acelerar la llegada de capitales extranjeros y promover proyectos de gran escala vinculados a energía, minería e infraestructura.

Durante su paso por Los Ángeles, Milei también participará este miércoles de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los encuentros empresariales y financieros más relevantes de Estados Unidos. Allí expondrá ante ejecutivos, inversores y referentes del mercado internacional.

El nuevo proyecto de Chevron se encuadra dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el esquema impulsado por el Gobierno libertario para atraer desembolsos de gran magnitud mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad jurídica a largo plazo.

Con esta nueva iniciativa, el monto total de inversiones vinculadas al RIGI, entre proyectos ya aprobados y otros actualmente bajo análisis, superaría los 100.000 millones de dólares, según datos oficiales.