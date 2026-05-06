Caputo anunció una nueva inversión en Vaca Muerta: Chevron presentará un proyecto en el RIGI por más de US$10.000 millones

La petrolera estadounidense Chevron presentará un proyecto de inversión por más de 10 mil millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Luis Caputo confirmó que la petrolera estadounidense avanzará con una nueva inversión en la Argentina bajo el régimen impulsado por el Gobierno.
Luis Caputo anunció la futura presentación del proyecto tras una reunión de Javier Milei con directivos de Chevron en Los Ángeles. (Foto: Luis Caputo).
La petrolera estadounidense Chevron presentará un proyecto de inversión por más de 10 mil millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
El anuncio se produjo luego de una reunión que el funcionario mantuvo en Los Ángeles junto al presidente Javier Milei, el secretario de Finanzas Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, con autoridades de la compañía energética.
A través de una publicación en X, Caputo reveló el compromiso asumido por la firma. “Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alec Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares”, escribió el ministro al compartir una imagen de la reunión.
El encuentro se dio en el marco de la agenda que Milei desarrolla en Estados Unidos, donde participa de actividades orientadas a consolidar vínculos con empresarios, fondos de inversión y referentes del sector privado internacional. El objetivo del Gobierno es acelerar la llegada de capitales extranjeros y promover proyectos de gran escala vinculados a energía, minería e infraestructura.
Durante su paso por Los Ángeles, Milei también participará este miércoles de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los encuentros empresariales y financieros más relevantes de Estados Unidos. Allí expondrá ante ejecutivos, inversores y referentes del mercado internacional.
El nuevo proyecto de Chevron se encuadra dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el esquema impulsado por el Gobierno libertario para atraer desembolsos de gran magnitud mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantías de estabilidad jurídica a largo plazo.
Con esta nueva iniciativa, el monto total de inversiones vinculadas al RIGI, entre proyectos ya aprobados y otros actualmente bajo análisis, superaría los 100.000 millones de dólares, según datos oficiales.