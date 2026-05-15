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RIGI: YPF presentó un proyecto de inversión por U$S 25.000 millones en Vaca Muerta

La iniciativa fue anunciada por Horacio Marín y apunta a acelerar el desarrollo del proyecto LLL Oil. Según estimaciones de la compañía, generará más de U$S 100.000 millones en exportaciones durante toda su vida útil.

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La iniciativa fue anunciada por Horacio Marín y apunta a acelerar el desarrollo del proyecto LLL Oil. (Foto: archivo)

La iniciativa fue anunciada por Horacio Marín y apunta a acelerar el desarrollo del proyecto LLL Oil. (Foto: archivo)
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YPF logró las mayores ganancias de su historia para un primer trimestre y superó los 200.000 barriles diarios de shale.(Foto: Archivo)

El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, a través de sus redes sociales. El ejecutivo aseguró que se trata del “programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina” y del proyecto de mayor magnitud presentado hasta el momento dentro del esquema del RIGI.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa corresponde al proyecto denominado LLL Oil y, de acuerdo con las proyecciones difundidas por Marín, permitirá generar más de U$S 100.000 millones en exportaciones a lo largo de toda la vida del desarrollo.

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El anuncio de Horacio Marín

“Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”, expresó Marín en su cuenta de la red social X.

El titular de YPF sostuvo además que el plan representa “el inicio de una nueva etapa” y anticipó una fuerte aceleración del crecimiento en los próximos años. “Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, afirmó.

En el mismo mensaje, el ejecutivo destacó el trabajo de la empresa y el potencial de expansión de la industria energética argentina. “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia”, señaló.

Vaca Muerta RIGI YPF

El proyecto más grande presentado bajo el RIGI

Con una inversión estimada en U$S 25.000 millones, el desarrollo de LLL Oil se convirtió en el mayor proyecto presentado hasta ahora bajo el RIGI, impulsado por el Gobierno nacional para atraer capitales en sectores estratégicos.

La iniciativa apunta a profundizar la producción y exportación de petróleo desde Vaca Muerta, uno de los principales reservorios no convencionales del mundo y eje central del crecimiento energético argentino.

“Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, concluyó Marín en el anuncio.

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Con una inversi&oacute;n estimada en U$S 25.000 millones, el desarrollo de LLL Oil se convirti&oacute; en el mayor proyecto presentado hasta ahora bajo el RIGI. (Foto: archivo)

Con una inversión estimada en U$S 25.000 millones, el desarrollo de LLL Oil se convirtió en el mayor proyecto presentado hasta ahora bajo el RIGI. (Foto: archivo)

El nuevo esquema del Súper RIGI

El anuncio de YPF se produjo una semana después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara la puesta en marcha de un nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones.

Según explicó el funcionario, el denominado Súper RIGI podría captar inversiones de entre U$S 20.000 millones y U$S 30.000 millones y apuntará a impulsar cambios estructurales en la economía argentina.

La nueva versión del régimen incorpora beneficios fiscales adicionales respecto del esquema actual. Entre los principales cambios, las compañías incluidas pasarán a tributar una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias, por debajo del 25% previsto en el RIGI vigente.

Además, el programa contemplará un mecanismo de amortización acelerada para las inversiones realizadas. De acuerdo con lo detallado por Caputo, las empresas podrán deducir el 60% de la inversión durante el primer año, otro 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero.

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