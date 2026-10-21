Nuevo escándalo en ANDIS: los audios sobre otra presunta coima a Spagnuolo que incluyó un viaje a Roma y Tel Aviv

Los chats para organizar el viaje de Spagnuolo

Uno de los intercambios reconstruidos por la investigación involucra a la secretaria de Calvete y a la agencia encargada de gestionar los pasajes. En uno de los mensajes, la asistente pidió que los tickets fueran emitidos cuanto antes y destacó la importancia del trámite para el empresario.

“Así lo llamamos. Muchas gracias, porfa. Tratá de que emitan lo antes posible. Es un favor político y es importante para Miguel”, decía el mensaje, según el material presentado en la cobertura periodística.

Ángulo explicó que, además de los pasajes, también se habría cubierto la estadía de Spagnuolo, quien habría solicitado un hotel específico.

En otro audio, la asistente de Calvete explicó que había hablado con Spagnuolo sobre las condiciones del vuelo y que el entonces funcionario insistía en conseguir mejores asientos.

“Hola, escúchame, hasta ahora hablando con Spagnuolo, él me dice, yo estiro, estiro hasta donde se pueda, pero yo necesito que, porque es un viaje largo, me consigan el mejor asiento de ida en Iberia y el mejor asiento de vuelta. ¿En el asiento de ida no hay posibilidades de un upgrade ni mucho menos, no? porque nos va a seguir rom... las pelotas hasta que esto suceda”.

En otro audio, la misma mujer relató que estaba esperando una respuesta de Calvete para saber si él iba a pagar el adicional. “No, está perfecto, por eso él quiere el crown, pero ahora le estoy preguntando a Miguel quién lo va a pagar, porque este se hace el b... entonces yo me hice la boluda y le pregunté a él, como diciendo, ¿lo vas a pagar vos o no? Y estoy esperando a que me conteste y está desesperado por el upgrade... qué es lo que consiguió la agencia. Me está enloqueciendo, te juro”.

“Aunque sea si después arregla algo con Miguel, pero ahora que nazca de él hacer el pago, por el cargo que tiene, me imagino que debe tener dinero o ganar un buen sueldo”, expresó la representante de la agencia de viajes.

Qué era el upgrade que pedía Spagnuolo

El término upgrade se utiliza en las aerolíneas para describir el cambio a una categoría superior de servicio. En este contexto, se trataba de pasar de un asiento en clase económica a una ubicación de mayor categoría, como business o primera clase, según la disponibilidad y las condiciones del vuelo.

En otra grabación, el propio Spagnuolo le agradeció a la secretaria de Calvete por su ayuda y le contó cómo había sido el vuelo de regreso.

El mensaje completo dice:

“Vos jamás en la vida vas a molestar. Sabelo, estás dentro del ranking de mis personas favoritas y estás en un puesto altísimo. Así que, olvídate. Sí, ya estoy de vuelta. Nada, el vuelo fue una poronga, como te imaginarás, porque no me pasaron a ningún upgrade. Pero de hecho estaban todos a las puteadas porque los que habían pagado el upgrade también los cagaron. Es decir que habían sobrevendido los upgrades. Igual, nada, esto no es un tema tuyo, pero la paso muy mal en estos vuelos a Europa en clase económica. Llega un momento donde no encuentro posición y se me complica muchísimo. Pero bueno, nada, el viaje fue todo muy lindo, salió todo muy bien lo que tenía que salir bien, o mejor. Y bueno, ya estamos de vuelta acá”.

Para los investigadores, el episodio se suma a las líneas que buscan determinar si el exfuncionario recibió beneficios por parte de empresarios vinculados con las contrataciones de la ANDIS. La calificación de presunta coima forma parte de la acusación fiscal y deberá ser evaluada en el marco de la causa.

Caso ANDIS: Picardi pidió la indagatoria de los dueños de Suizo Argentina y de otros empresarios

En paralelo, los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron que declaren en indagatoria Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, respectivamente. El pedido alcanza también a otros cuatro directivos de la compañía y a representantes de otras 14 droguerías.

Los fiscales solicitaron, además, ampliar las indagatorias de Spagnuolo y de otros imputados, entre ellos Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo.

En un dictamen de más de 300 páginas, la fiscalía sostuvo que Suizo Argentina habría intervenido en las compras de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025 mediante acuerdos ilegales con funcionarios. Según la acusación, la empresa obtuvo órdenes de compra por $137.118 millones durante ese período.

Los investigadores describieron un presunto esquema de direccionamiento de contrataciones, acceso anticipado a información y distribución de negocios entre proveedores. Se trata de imputaciones que aún deben ser sometidas al proceso judicial.