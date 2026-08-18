Exclusivo A24, la acusación de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo: "La ex pareja filtró los audios de Andis"

(Foto: captura de pantalla)

Las acusaciones sobre la influencia de Cerimedo

Beller hizo referencia sobre el nivel de influencia que, según aseguró, tenía Cerimedo dentro del gobierno de Bolivia. En ese sentido, sostuvo que el presidente Rodrigo Paz Pereira le había otorgado amplias facultades dentro de la administración.

Según su relato, Paz “le ha delegado autoridad sobre todos los ministros. Él dirigía algunos gabinetes. Le delegó autoridad absoluta sobre todos”.

La abogada también apuntó contra Natalia Basil, ex pareja de Cerimedo, a quien acusó de ser “corrupta”. Según Beller, el consultor le había explicado que Basil había tenido participación en la difusión de los audios vinculados con la causa Andis. “Ella filtró los audios (de la causa Andis) a fin de que se destape eso y mandó un correo denunciando”, afirmó Beller al reconstruir lo que, según dijo, Cerimedo le había contado.

Basil había trabajado junto a Diego Spagnuolo, quien estaba al frente de Andis. En ese contexto, Beller sostuvo: “Sé que ella los filtró a manera de transparentar y que se descubra que la hermana de Milei era una corrupta”.

La discusión que, según Beller, antecedió al ataque

Durante la entrevista, la abogada vinculó el atentado con una discusión que mantuvo con Cerimedo pocos días antes. “Tuvimos una discusión este viernes porque él estuvo en Estados Unidos e Israel, y yo le reclamé por mis cuatro semanas de embarazo, discutimos y le dije que no se iba a acercar a mi hijo”, señaló.

También aseguró que le advirtió que avanzaría con una denuncia: “Le dije que iba a denunciarlo por intento de feminicidio, que el asesor y médico del presidente se encargaron de que no queden registros”, expresó.

Además, Beller se refirió a los episodios de violencia que denunció públicamente en las últimas horas y que, según afirmó, ocurrieron durante la relación: “Me ahorcó, me golpeó el pómulo y me tiró por el suelo al menos tres veces”, sostuvo.

Sus declaraciones se conocieron después de que trascendieran chats intercambiados entre ambos en los que la mujer describía lesiones físicas, mostraba fotografías de moretones y rasguños y acusaba a Cerimedo de haberla agredido.

Las acusaciones sobre desinformación

Otro tramo de la entrevista estuvo centrado en las actividades profesionales de Cerimedo y en presuntas conexiones internacionales que, según Beller, formarían parte de su entorno.

La abogada mencionó a Cerimedo y a Basil, como "agentes de la CIA" y afirmó que “ponen a disposición de las campañas todo un ejército de bots para la desinformación”. Además, aseguró que esas tareas se realizaban “junto con un jefe de campaña de Trump, que también es de la CIA”.

Beller también hizo referencia a allanamientos realizados en el marco de la investigación y a elementos que, según sostuvo, demostrarían la influencia que tendría el consultor político.

Sobre el ataque

Beller describió cómo ocurrió el ataque y aseguró que sobrevivió porque fingió estar muerta. “Yo salgo y me empiezan a balear. Hago la que me mataron después de sentir por lo menos tres proyectiles”, relató.

Según su versión, uno de los agresores se acercó luego de los disparos: “Uno se acerca, no sé si para seguir baleándome o para chequear que estaba muerta”, afirmó.

Beller aseguró que había confiado en medidas de seguridad que nunca llegaron a concretarse. “Nunca me mandó la escolta que él supuestamente me mandó”. En otro pasaje denunció que Cerimedo le "mintió para que vaya confiada” al lugar donde después fue baleada.

Según la mujer, Cerimedo la había convencido de dirigirse a ese lugar para buscar pruebas contra el expresidente Evo Morales, que serían incorporadas a la investigación por el presunto abuso de una menor de edad que enfrenta el mandatario.

Además, sostuvo que Cerimedo le había ocultado dónde se encontraba antes del ataque. “Él me dice que estaba en La Paz para reunirse con el presidente y estaba en otro lado”, afirmó.