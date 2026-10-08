En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
gobernadores
Casa Rosada

Diego Santilli convocó a los gobernadores de Tucumán y Corrientes para avanzar con la reforma electoral

El jefe de Gabinete cierra la semana con reuniones con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Juan Pablo Valdés en la Casa Rosada. La agenda tiene como eje la reforma electoral y el futuro de las PASO.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Diego Santilli activa las reuniones con gobernadores en Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la reforma electoral. (Foto: archivo).

Diego Santilli activa las reuniones con gobernadores en Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la reforma electoral. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reactiva una nueva ronda de reuniones con gobernadores en la Casa Rosada. Este jueves a las 18 estaba previsto un encuentro de trabajo con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (PJ), y este viernes hará lo propio con el mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés (UCR).

Leé también Diego Santilli negocia con gobernadores la eliminación de las PASO: qué piden las provincias
Diego Santilli, junto a los gobernadores de diez provincias (Foto: Consejo Federal de Inversiones).
Santilli recibir&aacute; este viernes Juan Pablo Vald&eacute;s, gobernador de Corrientes. (Foto: archivo).

Santilli recibirá este viernes Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. (Foto: archivo).

El oficialismo espera conseguir apoyos en el Senado para votar antes de fin de mes la eliminación de las PASO, aunque desde el Gobierno señalaron que "todavía no hay nada cerrado", destacaron que las conversaciones con los mandatarios provinciales "continúan".

No hay nada cerrado, se sigue trabajando. El diálogo con los gobernadores siempre estuvo y muchos vienen mostrando disposición a acompañar”, señalaron desde el oficialismo ante la consulta de A24.com sobre las expectativas que tiene el Gobierno respecto a la eliminación de las PASO, proyecto que sigue demorado desde hace semanas por la falta de votos en el Senado.

Desde la Casa Rosada confirman que la definición que espera Milei es que los gobernadores acepten un texto consensuado de reforma electoral nuevo, que incluya la suspensión transitoria de las PASO por un año en lugar de su eliminación directa como pretendía el Ejecutivo.

El Gobierno presentaría, a cambio, un proyecto por separado de Ficha Limpia y otro con la modificación del sistema de votación por Boleta Única de Papel (BUP) que incluya listas sábana para unificar la votación.

El foco inmediato de la Casa Rosada está puesto en avanzar en el diálogo con los gobernadores y en la discusión parlamentaria de la reforma electoral, mientras se mantienen abiertas las negociaciones entre Nación y las provincias por otros proyectos que sigue de cerca el Gobierno antes de empezar a discutir el Presupuesto 2027, como son la emergencia en Discapacidad, la morosidad de las familias, la ley de Tierras y de Defensa de la Soberanía.

Pese a las versiones sobre la posibilidad de tejer alianzas electorales con varias de las provincias, los gobernadores aliados le piden al Gobierno que no ponga competidores en sus provincias y compartan lista de candidatos.

Pero cerca de Santilli y de Karina Milei, prefieren dejar para más adelante la definición de una eventual alianza electoral para 2027 y aclaran que lo decidirán provincia por provincia.

En el caso de Jaldo, el mandatario de Tucumán proviene del PJ y en esa provincia La Libertad Avanza (LLA) cuenta con un candidato competitivo a la gobernación como lo es el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Por su parte, ya en 2025 el gobierno nacional había intentado cerrar una alianza con el gobernador Valdés de la UCR. En esa oportunidad, las internas en la provincia terminaron llevando a que LLA se presentara con sus propios candidatos, tanto en las elecciones para gobernador como en las de diputados nacionales.

Cuenta regresiva para la reforma electoral

Diego Santilli y Karina Milei suspendieron la reuni&oacute;n de la mesa pol&iacute;tica de este martes para viajar a Salta. (Foto: Presidencia).

Diego Santilli y Karina Milei suspendieron la reunión de la mesa política de este martes para viajar a Salta. (Foto: Presidencia).

La reforma electoral sigue trabada en el Senado y el punto central de la negociación son las PASO de 2027. El Gobierno admite que todavía no tiene los votos para aprobarla, y tal como había anticipado A24.com, está intentando conseguirlos mediante negociaciones directas con los gobernadores.

El apuro en el tratamiento de la reforma política tiene que ver con la advertencia sobre el acotamiento de los plazos lanzada, semanas atrás por la Cámara nacional Electoral, para impulsar cambios en el sistema de votación. El aviso provino del órgano judicial encargado de la organización y de llevar adelante toda la logística y recuento oficial de votos de los comicios presidenciales y legislativos en 2027.

A una semana de la foto de unidad que mostró la Casa Rosada con 13 gobernadores en la Argentina Week de París, donde el Gobierno buscó mostrar el consenso en la búsqueda de inversiones en todas las provincias, Santilli y Karina Milei continúan con los pasos de acercamiento a las provincias.

Para eso, suspendieron la reunión semanal de la mesa política para viajar a Salta para encabezar un anuncio de inversiones bajo el RIGI en Salta. Ahora, el Gobierno termina la semana con estas otras dos reuniones. Santilli continuará con las reuniones la semana que viene cuando reciba a mandatarios radicales y del PRO: Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Alfredo Cornejo, Mendoza; Carlos Sadir, Jujuy; y Leandro Zdero, Chaco.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Reuniones clave: El Jefe de Gabinete se reunió con gobernadores de Tucumán y Corrientes para tratar temas parlamentarios.
  • Prioridad legislativa: El foco principal de las conversaciones es la reforma electoral y la posible eliminación de las PASO.
  • Negociaciones en curso: El Gobierno busca apoyos en el Senado y afirma que aún no hay acuerdos cerrados.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Santilli gobernadores Tucumán Corrientes PASO Casa Rosada
Notas relacionadas
Santilli se reunió con los gobernadores del Norte Grande: tarifas, rutas y leyes en la agenda
Santilli recibió a los gobernadores de la Región Centro con la mira en las reformas pendientes y el debate por las PASO
Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande para avanzar con la agenda legislativa

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar