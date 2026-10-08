Diego Santilli convocó a los gobernadores de Tucumán y Corrientes para avanzar con la reforma electoral

Desde la Casa Rosada confirman que la definición que espera Milei es que los gobernadores acepten un texto consensuado de reforma electoral nuevo, que incluya la suspensión transitoria de las PASO por un año en lugar de su eliminación directa como pretendía el Ejecutivo.

El Gobierno presentaría, a cambio, un proyecto por separado de Ficha Limpia y otro con la modificación del sistema de votación por Boleta Única de Papel (BUP) que incluya listas sábana para unificar la votación.

El foco inmediato de la Casa Rosada está puesto en avanzar en el diálogo con los gobernadores y en la discusión parlamentaria de la reforma electoral, mientras se mantienen abiertas las negociaciones entre Nación y las provincias por otros proyectos que sigue de cerca el Gobierno antes de empezar a discutir el Presupuesto 2027, como son la emergencia en Discapacidad, la morosidad de las familias, la ley de Tierras y de Defensa de la Soberanía.

Pese a las versiones sobre la posibilidad de tejer alianzas electorales con varias de las provincias, los gobernadores aliados le piden al Gobierno que no ponga competidores en sus provincias y compartan lista de candidatos.

Pero cerca de Santilli y de Karina Milei, prefieren dejar para más adelante la definición de una eventual alianza electoral para 2027 y aclaran que lo decidirán provincia por provincia.

En el caso de Jaldo, el mandatario de Tucumán proviene del PJ y en esa provincia La Libertad Avanza (LLA) cuenta con un candidato competitivo a la gobernación como lo es el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Por su parte, ya en 2025 el gobierno nacional había intentado cerrar una alianza con el gobernador Valdés de la UCR. En esa oportunidad, las internas en la provincia terminaron llevando a que LLA se presentara con sus propios candidatos, tanto en las elecciones para gobernador como en las de diputados nacionales.

Cuenta regresiva para la reforma electoral

Diego Santilli y Karina Milei suspendieron la reunión de la mesa política de este martes para viajar a Salta. (Foto: Presidencia).

La reforma electoral sigue trabada en el Senado y el punto central de la negociación son las PASO de 2027. El Gobierno admite que todavía no tiene los votos para aprobarla, y tal como había anticipado A24.com, está intentando conseguirlos mediante negociaciones directas con los gobernadores.

El apuro en el tratamiento de la reforma política tiene que ver con la advertencia sobre el acotamiento de los plazos lanzada, semanas atrás por la Cámara nacional Electoral, para impulsar cambios en el sistema de votación. El aviso provino del órgano judicial encargado de la organización y de llevar adelante toda la logística y recuento oficial de votos de los comicios presidenciales y legislativos en 2027.

A una semana de la foto de unidad que mostró la Casa Rosada con 13 gobernadores en la Argentina Week de París, donde el Gobierno buscó mostrar el consenso en la búsqueda de inversiones en todas las provincias, Santilli y Karina Milei continúan con los pasos de acercamiento a las provincias.

Para eso, suspendieron la reunión semanal de la mesa política para viajar a Salta para encabezar un anuncio de inversiones bajo el RIGI en Salta. Ahora, el Gobierno termina la semana con estas otras dos reuniones. Santilli continuará con las reuniones la semana que viene cuando reciba a mandatarios radicales y del PRO: Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Alfredo Cornejo, Mendoza; Carlos Sadir, Jujuy; y Leandro Zdero, Chaco.