Santilli retoma negociaciones con gobernadores por la ley de Presupuesto, reforma electoral y Malvinas

Además de la agenda parlamentaria, Santilli también lleva las conversaciones con gobernadores de cara a las elecciones presidenciales y generales de 2027, en las que Milei buscará su reelección. En ese sentido, el Gobierno presiona para que antes de cerrar cualquier frente electoral, las provincias apoyen en el Congreso los proyectos del oficialismo.

El tema más sensible por estas horas en el Senado es la reforma electoral, que incluye un paquete enviado por el Ejecutivo para eliminar las PASO, pero también el proyecto impulsado por el PRO y radicales como ficha limpia y una modificación en el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

La reforma electoral retomó el debate este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Sin embargo, ante la falta de consenso, el oficialismo decidió llamar a un cuarto intermedio para seguir negociando.

Por otra parte, el Ejecutivo envió en la noche del martes el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. En ese clima de negociaciones por los fondos de coparticipación federal, impuestos, obras viales y cajas jubilatorias, Santilli recibe nuevamente a los gobernadores en la Casa Rosada.

La marcha de las negociaciones con los bloques aliados

El Ejecutivo espera llegar al Congreso con un acuerdo previo cerrado con los gobernadores aliados, que apoyen a través de sus legisladores el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzaría a tratarse, según los planes de la Casa Rosada, en la primera semana de octubre en la Comisión de Presupuesto.

La idea del oficialismo es avanzar con el Presupuesto después de cerrados los debates impulsados por la oposición para prorrogar la ley de Emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento. El debate se extendería hasta los meses de noviembre o diciembre, dependiendo de como avancen las negociaciones con gobernadores y bloques aliados del Gobierno.

El proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional se encontraba en manos de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, puliendo detalles y será enviado "esta semana" a la Cámara de Diputados, según confirmaron ayer fuentes de la mesa política consultadas por A24.com.