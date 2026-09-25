Santilli recibe a gobernadores para destrabar las leyes de Presupuesto y de Reforma Electoral

Santilli continúa con reuniones claves con gobernadores para avanzar con la agenda legislativa. (Foto: archivo).

Fuentes del entorno de Karina Milei admitieron a A24.com que aunque el Gobierno insiste con impulsar el proyecto original para "eliminar las PASO", que está frenado en comisiones del Senado, el oficialismo estaría dispuesto a ceder a los reclamos de la oposición dialoguista y aceptar que se suspendan las PASO por única vez el año que viene. Esa es la postura que plantean desde el PRO, la UCR y otros aliados de bloques provinciales.

Las reuniones de Santilli con gobernadores incluyen la invitación a los mandatarios provinciales a viajar a París para integrar la comitiva oficial que partirá el próximo martes a la noche con el presidente Javier Milei, en el marco del evento Argentina Week que busca promocionar al país ante inversores globales.

La tensa relación con el PRO y el dilema con Bullrich

Karina Milei reunió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, para delimitar la estrategia parlamentaria. (Foto: archivo).

Mientras sigue de cerca el posicionamiento de los gobernadores de cara a eventuales acuerdos electorales en las provincias, Santilli recibió el jueves a los representantes del PRO en la mesa que acordaron reunir cada 15 días.

Tras el retorno del diálogo entre Karina Milei y Mauricio Macri, a través de una llamada telefónica el mes pasado, la mesa política electoral entre LLA y el PRO mantuvo a Santilli y Lule Menem, como los interlocutores del Gobierno, y a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, como representantes del partido amarillo.

El encuentro, del que no hubo foto ni información oficial, se produjo en medio de un clima de desconfianza expresado por el PRO en un comunicado con cuestionamientos por los cambios en el área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso la semana pasada. La iniciativa, incluso, recibió críticas internas de la jefa del bloque de senadores LLA, Patricia Bullrich, aunque el oficialismo promete enmendar esos puntos con el proyecto de ley sobre Discapacidad que obtuvo dictamen en Diputados esta semana.

Fuentes del PRO confirman que el partido amarillo sigue rechazando la eliminación de las PASO como pide Milei y presiona, junto con varios gobernadores, para que el Gobierno deje de lado ese proyecto y se impulse la suspensión por un año.

Pero en el partido fundado por Mauricio Macri reclaman que el Gobierno demora la definición de alianzas electorales en cada distrito.

Nos vemos mañana en Jujuy. pic.twitter.com/B4AM1BAxEx — PRO (@proargentina) September 24, 2026

En ese marco, Mauricio Macri anunció en redes sociales que vuelve a las giras por el interior del país para promover a sus propios candidatos locales, mientras esperan destrabar las negociaciones con LLA.

"No hubo foto ni comunicado porque fue una reunión de continuidad de la agenda de trabajo que ya se viene llevando adelante y que comunicamos la semana pasada. Se siguió avanzando sobre los mismos temas: agenda parlamentaria, Presupuesto, Malvinas, BCRA, y también el trabajo de cara a un futuro acuerdo electoral", explicaron cerca de Santilli ante la consulta de A24.com.

Cerca del jefe de Gabinete sostienen que "en definitiva, se mantiene la misma línea de trabajo y se sigue avanzando sobre lo que ya se había planteado. Por eso no había una novedad puntual que ameritara una nueva comunicación".

También sigue tensa la relación en la mesa política tras las expresiones públicas de Patricia Bullrich con las que marcó diferencias con el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027.

Karina Milei, Patricia Bullrich y Martín Menem se reunieron el miércoles por la noche antes de la votación en el Senado. (Foto: archivo).

En la previa a la sesión del Senado en la que el jueves se votaron la reforma del Banco Central y Zonas Frías, Karina Milei convocó a Patricia Bullrich, a Martín Menem y al bloque de senadores de LLA a una cena en un restaurante de Villa Urquiza para ordenar la agenda parlamentaria y señalar el eje central de la estrategia electoral de LLA para 2027: "Todos tenemos que trabajar por la reelección de Javier Milei'".

Bullrich salió de la reunión y la calificó como "muy buena", contó que hablaron de la convivencia, mientras negó estar pensando en competir por una candidatura presidencial. "No" fue la respuesta tajante a esa pregunta por parte de la jefa del bloque de senadores de LLA en declaraciones a la prensa al culminar la cena. Bullrich se alineó al mensaje de Karina Milei y destacó que "es importante la reelección de este proyecto".