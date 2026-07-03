Reforma electoral: mientras Santilli negocia las listas colectoras con gobernadores, el PRO aún no define su postura

"Algunos gobernadores de la UCR y peronistas aliados son los que propusieron las colectoras, no el Gobierno", aclaraba una importante fuente de la Casa Rosada este viernes, mientras se confirmaba la convocatoria de la nueva mesa política del Gobierno.

La misma fuente justificó la iniciativa en la necesidad que mostraron algunos mandatarios aliados a Milei, de "evitar una confrontación electoral con LLA" y ofrecieron formar alianzas apoyando con sus propias listas de candidatos provinciales y a legisladores nacionales, la candidatura a la reelección de Javier Milei en las elecciones generales de 2027.

Entre los mandatarios que ya dialogaron del tema con Santilli se encuentran los 13 gobernadores que asistieron el martes a la jura del jefe de Gabinete en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Aunque según pudo saber A24.com de fuentes provinciales y partidarias, persisten las dudas sobre el nivel de apoyo que aportarán los legisladores que responden a ellos y a otros partidos aliados como el PRO.

Los negociadores cercanos a Karina Milei confirmaron a este medio que "la estrategia es avanzar a fondo" en un sondeo de todos los aliados, tanto gobernadores como bloques legislativos, para tratar de aprobar la ley de reforma política "en agosto, en el Senado".

Karina Milei pretende tener la reforma aprobada a más tardar a fines de agosto para tomar las definiciones provincia por provincia, en función de los acuerdos electorales que cierre LLA con los gobernadores.

Colectoras vs. PASO: el debate que vuelve a dividir al oficialismo y aliados

La idea de retornar a las listas colectoras, que fueron derogadas con la reforma electoral de 2010 con la instauración de las PASO, es un punto que vuelve a dividir a los bloques del PRO en diputados y en el Senado, como a los gobernadores del partido que conduce a nivel nacional Mauricio Macri.

Incluso hay diferencias dentro del bloque de LLA, donde una de las espadas políticas del oficialismo se mostró reticente: "Como sistema electoral no me gusta, pero es una posibilidad", reconoció una importante fuente del oficialismo en el Senado, ante la consulta de A24.com.

El problema que ven algunos estrategas de LLA es que los gobernadores podrían compartir alianzas a Presidente, pero al ir cada uno con sus listas de candidatos a diputados y senadores nacionales, derivaría en una multiplicidad de la oferta electoral y una fuerte fragmentación de los bloques del futuro Congreso y dificultades para conseguir mayorías.

Desde la conducción partidaria del PRO nacional admiten que "todavía no hay una posición unificada" respecto de la eliminación de las PASO, y advierten que una vez que se conozca el proyecto oficial, "se convocará a una cumbre con autoridades partidarias, legisladores y gobernadores para definir una posición unificada respecto a la reforma electoral".

Este viernes, el bloque del PRO en el Senado difundió un comunicado en el que no aclara públicamente su posición respecto a la eliminación de las PASO que propone el Gobierno.

Sin embargo, anticipó su respaldo a la parte de la ley de reforma política que contempla la ley de Ficha Limpia y la reforma a la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otros proyectos que el Gobierno impulsaría para tratar en una sesión el 16 de julio en el Senado.

En julio, el bloque de diputados del PRO va a trabajar para que la Cámara de Diputados trate una agenda con reformas concretas.



Ficha Limpia.

Ley de Desalojo y combate a la usurpación de tierras.

Reforma del Código Penal.

Agravamiento de las penas para homicidios de… — PRO (@proargentina) July 3, 2026

Una fuente del bloque que conduce Mario Goerling aclaró a A24.com que "el bloque del PRO en el Senado mantiene su posición histórica de votar en contra de la eliminación de las PASO".

En cambio, según habían dejado trascender gobernadores del PRO como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Ignacio Torres (Chubut), estarían dispuestos a apoyar la eliminación de las PASO pero antes esperan ver el texto final del proyecto que enviaría el gobierno la semana próxima al Senado.

Justamente, Frigerio y Torres son dos de los gobernadores que pasaron esta semana por el nuevo despacho de Santilli, que como jefe de Gabinete también estará a cargo de las áreas de Gestión y de Interior, y controlará entonces todo el proceso electoral.

"Hay que ver cual es la reforma electoral, hasta el momento no hay nada presentado. Nosotros hicimos una reforma electoral en Chubut que básicamente hace a la transparencia, más amigable al comicio", dijo Nacho Torres a periodistas acreditados en la Casa Rosada el jueves, tras reunirse con Santilli.

El gobernador de Chubut agregó que "vamos a aportar nuestra propuesta, el PRO tiene un proyecto muy interesante al respecto. Hace al sentido común, como por ejemplo no tiene sentido cuando no hay competencia, que haya una PASO".

Desde el bloque del PRO en el Senado, insistieron en impulsar su propio proyecto para "modificar las PASO" y que las mismas pasen a ser "no obligatorias", bajo el concepto de que "si no hay competencia, no hay elección" primaria, lo que le ahorraría al Estado un gasto innecesario.

¿En qué consisten las "listas colectoras" y porqué podrían sustituir a las PASO?

El esquema en debate para reemplazar las PASO por las denominadas listas colectoras, funcionaría adaptando el diseño actual de la Boleta Única de Papel (BUP) para que varias listas de Diputados o Senadores nacionales, puedan estar "colgadas" debajo de un mismo candidato en la categoría de Presidente por una misma Alianza.

Para eso el texto tendría que eliminar la lista única obligatoria por alianza y permitir que un mismo espacio o alianza pueda presentar varias candidaturas en distintas categorías.

De llegar a un acuerdo por el regreso de las "colectoras", los partidos políticos no tendrían que realizar elecciones internas y abiertas para definir a sus candidatos, y podrían presentar tantas listas colectoras como líneas internas presenten los partidos. Ese sistema fue derogado en 2010 por una modificación a la ley nacional electoral, justamente por la dificultades que derivaron de la multiplicidad de candidaturas y la fragmentación política.